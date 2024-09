Απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: «Το παιχνίδι με τη φωτιά έχει συνέπειες» λέει το Κρεμλίνο – Ο Μεντβέντεφ αφήνει υπόνοιες για εμπλοκή του Κιέβου

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η φερόμενη σύνδεση του δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την Ουκρανία αποτελεί σαφή ένδειξη ότι «το παιχνίδι με τη φωτιά» μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες.

«Φυσικά και παρακολουθούμε τις πληροφορίες που έρχονται από τις ΗΠΑ, βλέπουμε σε ποιο βαθμό η κατάσταση εκεί είναι τεταμένη (…) η πολιτική μάχη εντείνεται και χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι», σημείωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Δεν είμαστε εμείς που πρέπει να σκεφτούμε, οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών πρέπει να σκεφθούν. Σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι με τη φωτιά έχει συνέπειες», τόνισε.

Τα σχόλια του Πεσκόφ, όπως σχολιάζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ήταν μια ξεκάθαρη αναφορά στη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Το CNN, το Fox News και οι New York Times -επικαλούμενα μη κατονομαζόμενα μέλη των υπηρεσιών επιβολής της τάξης- μετέδωσαν ότι ο δράστης της επίθεσης εναντίον του Τραμπ είναι ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, 58 ετών, με καταγωγή από τη Χαβάη.

Τρεις λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα του Ρουθ δείχνουν ότι στήριζε ένθερμα την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της Ρωσίας.

Οι New York Times επεσήμαναν ότι πήραν συνέντευξη από τον Ρουθ το 2023 για ένα άρθρο που αφορούσε τους Αμερικανούς που έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν το Κίεβο. Ο Ρουθ είχε επισημάνει σε αυτή τη συνέντευξη ότι πήγε στην Ουκρανία το 2022 και πέρασε αρκετούς μήνες εκεί, όπως και ότι προσπάθησε να στρατολογήσει Αφγανούς στρατιώτες που έφυγαν για να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Σε μία δήλωση μέσω του Χ που πυροδοτεί περαιτέρω το κλίμα μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, αναφέρθηκε στην φερόμενη ως απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυτός έπαιζε γκολφ.

Ο Μεντβέντεφ υπαινίχθηκε ότι ο Ρουθ, που βρίσκεται υπό κράτηση από τις αμερικανικές αρχές, ενδέχεται να έχει στρατολογηθεί από το Κίεβο. Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του στο X, «Αναρωτιέμαι πραγματικά, τι θα γίνει, αν αποδειχθεί ότι ο νέος δράστης της νέας αποτυχημένης επίθεσης κατά του Τραμπ, ο Ρουθ, ο οποίος στρατολογούσε μισθοφόρους για τον ουκρανικό στρατό, είχε προσληφθεί από το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο για αυτήν την απόπειρα δολοφονίας».

I wonder what would happen

if it turned out that the failed new Trump shooter Routh, who recruited mercenaries for the Ukrainian army, was himself hired by the neo-nazi regime in Kiev for this assassination attempt?

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 16, 2024