Απάνθρωπη πόλη η Σανγκάη

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία επιστημονικής φαντασίας εκτυλίσσονται στη Σανγκάη, όπου φαίνεται εκτός ελέγχου η κατάσταση με την πανδημία, ενώ οι αρχές προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλλουν ένα απάνθρωπο lockdown, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η οργή του κόσμου και το χάος στην πόλη των 25 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι τελευταίες εικόνες που μεταδίδονται από την οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας δείχνουν οπλισμένους άνδρες με ειδικές στολές κατά του κορονοϊού να μπαίνουν σε σπίτια για να μεταφέρουν δια της βίας τους ανθρώπους που θεωρούνται θετικοί στον κορονοϊό, στα ειδικά κέντρα παραμονής που έχει φτιάξει η κυβέρνηση για να περιορίσει την μετάδοση του ιού. Αλλά η εικόνα στα εν λόγω κέντρα θυμίζει μάλλον στρατόπεδα συγκέντρωσης, παρά κέντρα διαμονής.

Shanghai citizens are being forcibly sent off to Covid quarantine camps despite having a negative PCR test report now.

Armed men breaking into apartments and using various weapons to subdue the resisting residents.

