Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη – Τι λένε οι επιστήμονες

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα αναμένεται να χτυπήσει τη Γη αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Μετεωρολογικό Γραφείο της Μεγάλης Βρετανίας (Met Office), όπως γράφει η «Daily Mail».

Η ηλιακή αυτή καταιγίδα, που αναμένεται να χτυπήσει τη Γη, στις 14 Απριλίου, θα προκληθεί έπειτα από στεφανιαία μαζική εκτίναξη (CME) από τον Ήλιο που απελευθέρωσε φορτία ενέργειας σε μορφή ακτινοβολίας, που οδήγησε επίσης, σε εκτίναξη εκρηκτικών σφαιρών ηλιακού υλικού.

Όταν χτυπήσει τη Γη, θα δημιουργήσει πιο έντονο βόρειο σέλας, που θα είναι ορατό σε περιοχές νοτιότερα από τις συνηθισμένες, όπως το βόρειο Μίσιγκαν και το Μέιν στις ΗΠΑ ή τη Σκωτία και μέρη της βόρειας Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό το επίπεδο ηλιακής έκλαμψης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλιακή καταιγίδα κατηγορίας G2, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν κάποιες διακυμάνσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και πιθανή περιορισμένη διακοπή των σημάτων GPS, κυρίως στην περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με την ανακοίνωση του Met Office.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) προειδοποίησε ότι παρατηρούνται ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες, που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στα συστήματα ισχύος, στους δορυφόρους και τους ανθρώπους στο Διάστημα, αλλά και στη χρήση GPS και ραδιοφώνου. Η NASA λέει ότι η καταιγίδα της κατηγορίας G2 θα φτάσει λόγω μιας στεφανιαίας εκτίναξης μάζας (CME) – μια σημαντική απελευθέρωση πλάσματος από το εξωτερικό στρώμα του ήλιου. Μια τέτοια καταιγίδα συμβαίνει εάν ανταλλάσσεται αρκετή ενέργεια από τον ηλιακό άνεμο σε κοντινή απόσταση από τη Γη.

Στη συνέχεια, οι καταιγίδες ταξινομούνται από το Διαστημικό Καιρικό Κέντρο των ΗΠΑ (SWPC) σε κλίμακα από G1 Minor έως G5 Extreme.

