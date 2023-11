Ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας άνδρα από την σύντροφό του λόγω κληρονομιάς 30 εκατ. δολαρίων – «Ήταν απάτη»

Τεράστια ανατροπή στην υπόθεση που είδε την Τετάρτη το φως της δημοσιότητας από τη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα κατηγορείται ότι δηλητηρίασε θανάσιμα τον σύντροφό της, αφού έμαθε για τα σχέδιά του να την εγκαταλείψει, επειδή είχε κληρονομήσει 30 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 51χρονος Steven Edward Riley Jr αρρώστησε ενώ πήγαινε προς το αεροδρόμιο του Minot, όπου θα συναντούσε έναν δικηγόρο για να εισπράξει το τεράστιο ποσό κληρονομιάς. Η αστυνομία ανέφερε ότι η σύντροφός τους, η 47χρονη Ina Thea Kenoyer, τον είχε δηλητηριάσει, οδηγώντας τον στο θάνατο δύο ημέρες αργότερα. Μια φρικτή πράξη που σύμφωνα με τους αστυνομικούς οφείλεται σε «οικονομικά κίνητρα».

Ο 51χρονος Riley είχε κάνει ήδη σχέδια για τα εκατομμύρια που είχε κληρονομήσει, αλλά φέρεται να μην ήθελε να τα μοιραστεί με την 47χρονη σύντροφό του και σχεδίαζε να την χωρίσει.

Ωστόσο στην υπόθεση υπάρχει μεγάλη ανατροπή, καθώς, σύμφωνα με τον 21χρονο γιο του θύματος, Ryan, ο πατέρας του είχε πέσει θύμα μιας διαδικτυακής απάτης και τα χρήματα δεν υπήρχαν. Όπως αναφέρει η NewYorkPost, o Ryan ανέφερε ότι ο πατέρας του είχε λάβει ένα email από έναν άγνωστο, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν δικηγόρος ενός «μακρινού συγγενή» του, και είχε κανονίσει να τον συναντήσει στο αεροδρόμιο του Minot για να υπογράψει τα απαραίτητα χαρτιά και να παραλάβει στην συνέχεια τα χρήματα.

«Δεν ήταν καχύποπτος πριν πάει στο αεροδρόμιο. Ήταν πεπεισμένος ότι είχε κληρονομήσει τα χρήματα και θα τα έπαιρνε όταν προσγειωνόταν ο υποτιθέμενος δικηγόρος», δήλωσε ο Ryan. «Σχεδίαζε να πάρει πολλά στρέμματα γης, δίνοντας σε μένα και στα αδέρφια μου ένα κομμάτι γης. Στη συνέχεια, ήθελε να ανοίξει το δικό του κατάστημα αυτοκινήτων. Αλλά ο υποτιθέμενος δικηγόρος δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ήταν απάτη. Ήταν ένας άγνωστος που κατάφερε να ξεγελάσει τον πατέρα μου και να τον κάνει να πιστέψει ότι ήταν αλήθεια, δυστυχώς» πρόσθεσε.

Ο Ryan πρόσθεσε ότι η 47χρονη Kenoyer πίστευε επίσης ότι ο Riley επρόκειτο να λάβει το ποσό και ότι αυτό ήταν «το κίνητρό της» για την δολοφονία του. «Δεν ήταν πολύ χαρούμενοι [και] ο πατέρας μου σκεφτόταν να την αφήσει εδώ και καιρό», είπε. «Δεν δούλευε ποτέ και ζούσε από τον πατέρα μου. Ήταν τεμπέλα και δεν έκανε ποτέ τίποτα. Ο πατέρας μου ήταν πολύ στοργικός άνθρωπος και έκανε τα πάντα για να βοηθήσει τους γύρω του» συνέχισε.

