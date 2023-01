Σουηδία: Ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα σπάνιων γαιών στην Ευρώπη

Ο μεταλλευτικός όμιλος LKAB ανακοίνωσε ότι εντόπισε στην περιοχή Κίρουνα, στον Μεγάλο Βορρά της Σουηδίας, το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα σπάνιων γαιών στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερο από ένα εκατομμύριο τόνους μεταλλευμάτων.

Η ανακάλυψη αυτή είναι σημαντική την ώρα που η Ευρώπη ανησυχεί για την εξάρτησή της, ιδιαίτερα από την Κίνα, του μεγαλύτερου παραγωγού παγκοσμίως, για την προμήθεια των μεταλλευμάτων αυτών που χρησιμεύουν κυρίως για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων και αιολικών στροβίλων.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα στοιχείων σπάνιων γαιών στο δικό μας μέρος του κόσμου και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή αποφασιστικής σημασίας πρώτων υλών απολύτως κρίσιμων για την πράσινη μετάβαση», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του δημόσιου ομίλου LKAB, ο Γιαν Μόστρεμ, σε ανακοίνωση. »Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα εφοδιασμού. Χωρίς ορυχεία, δεν μπορούν να υπάρξουν ηλεκτρικά οχήματα», είπε.

Σύντομα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το κοίτασμα της Κίρουνα, μιας μεγάλης μεταλλευτικής περιφέρειας της σκανδιναβικής χώρας, περιλαμβάνει τουλάχιστον «ένα εκατομμύριο τόνους οξειδίων σπάνιων γαιών», όμως η επιχείρηση υπογραμμίζει ότι δεν έχει ακόμη υπολογίσει την ακριβή κλίμακά τους.

«Ένας μακρύς δρόμος» μένει να διανυθεί προτού δρομολογηθεί η εκμετάλλευσή τους, προειδοποίησε η LKAB. »Προβλέπουμε πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια προκειμένου να μελετήσουμε το κοίτασμα και τις συνθήκες μιας επικερδούς και βιώσιμης εκμετάλλευσης», δήλωσε ο Μόστρεμ.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου για το πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες εξόρυξης, απάντησε πως αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα απόκτησης άδειας εκμετάλλευσης, διευκρινίζοντας πως η εμπειρία δείχνει πως κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πιθανόν «από 10 μέχρι 15 χρόνια».

«Η ηλεκτροδότηση, η αυτάρκεια και η ανεξαρτησία της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα ξεκινάνε από το ορυχείο», είπε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Σουηδίας, Έμπα Μπους.

Η ανακοίνωση έγινε με την ευκαιρία της επίσκεψης μιας αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σουηδία που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ από τις αρχές του έτους. Στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να αναχαιτίσουν την κλιματική αλλαγή, οι Βρυξέλλες νομοθέτησαν πέρυσι το τέλος των πωλήσεων νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων από το 2035.

