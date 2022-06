Alec John Such: Πέθανε ο μπασίστας των Bon Jovi – Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη

Το ιδρυτικό μέλος και αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος Bon Jovi, Alec John Such, πέθανε, σύμφωνα με Tweet του γκρουπ το απόγευμα της Κυριακής. Ήταν 70 ετών.

“Είμαστε λυπημένοι για την είδηση ​​του θανάτου του αγαπημένου μας φίλου Alec John Such. Ήταν ορίτζιναλ. Ως ιδρυτικό μέλος των Bon Jovi, ο Alec ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του σχηματισμού του συγκροτήματος”, ανέφερε το μήνυμα.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

Αυτό ήταν ζωτικής σημασίας για να φέρουμε τον κιθαρίστα Richie Sambora και τον ντράμερ Tico Torres στο συγκρότημα στις πρώτες μέρες του, ανέφερε η δήλωση.

“Για να είμαστε ειλικρινείς, βρήκαμε τον δρόμο μας ο ένας προς τον άλλον μέσω του εκείνου… Ήταν παιδικός φίλος του Tico και έφερε τον Richie να μας δει να παίζουμε. Ο Alec ήταν πάντα άγριος και γεμάτος ζωή. Σήμερα αυτές οι ιδιαίτερες αναμνήσεις φέρνουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μας και ένα δάκρυ στα μάτια μας. Θα μας λείψει πολύ» κατέληξε η ανάρτηση.

Οι Bon Jovi ιδρύθηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ το 1983 και είχαν επιτυχίες με τραγούδια όπως τα “Livin’ On a Prayer” και “Wanted Dead or Alive”.

Ο Such τράβηξε διαφορετικούς δρόμους από το συγκρότημα το 1994 και αργότερα αντικαταστάθηκε από τον μπασίστα Hugh McDonald. Το συγκρότημα επανενώθηκε όταν οι Bon Jovi εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame το 2018. Στην τελετή εισδοχής, ο Such μίλησε με αγάπη για την εποχή του με τους συντρόφους του, λέγοντας: “(Τους) αγαπώ μέχρι θανάτου…”.

“Όταν ο Jon Bon Jovi με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να είμαι στο συγκρότημα του πριν από πολλά χρόνια, σύντομα συνειδητοποίησα πόσο σοβαρός ήταν και είχε ένα όραμα στο οποίο ήθελε να μας βάλει. Και είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν μέρος αυτού του οράματος», είπε στην ομιλία του.

Πηγή πληροφοριών: CNN