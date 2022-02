Αλαμπάμα: Προσέλαβε εκτελεστή να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του με αντάλλαγμα… μία μοτοσικλέτα

Ένας άνδρας από την Αλαμπάμα φέρεται να πλήρωσε τον αδελφό του με τη μοτοσικλέτα του, προκειμένου να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, σύμφωνα το κατηγορητήριο.

Ο Τζέισον Σταρ έδωσε στον αδελφό του Ντάριν, τη μοτοσικλέτα του μοντέλο 2016 Triumph αλλά και επιπλέον χρήματα για να σκοτώσει τη Σάρα Σταρ, πρώην σύζυγό του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μοντγκόμερι στις 24 Ιανουαρίου.

Η Σάρα έπεσε νεκρή έξω από το σπίτι της στις 27 Νοεμβρίου 2017, στην Κομητεία Κόφι της Αλαμπάμα. Ήταν δασκάλα σε δημοτικό σχολείο καθώς και μητέρα διδύμων παιδιών, σύμφωνα με το AL.com. Ο Ντάριν τέθηκε υπό κράτηση μόλις το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών δημοσιοποίησε αφίσα “Καταζητούμενος” στο twitter στις 2 Φεβρουαρίου. Ο Τζέισον Σταρ συνελήφθη τον Δεκέμβριο.

FBI MOBILE is asking for assistance in locating Darin Starr. Starr is believed to be in the Lake Hills, TX, area but has ties to Glendale, AZ, and Colebrook, CT. Please contact your local FBI office with any information. pic.twitter.com/o1zn9iOBJw

— FBI Mobile (@FBIMobileAL) February 2, 2022