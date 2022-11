Ακάρ: Δε θα δεχτούμε τετελεσμένα στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο

Ενοχλημένος και προκλητικός εμφανίστηκε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χολουσί Ακάρ, μετά την ανακοίνωση της υπογραφής μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, του «Μνημονίου Κατανόησης σχετικά με την Συνεργασία στους Τομείς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης».

Το Μνημόνιο προβλέπει την πρόθεση των δύο πλευρών να αναγνωρίσουν ότι τα όρια του FIR τους ταυτίζονται με την περιοχή που ασκείται η Έρευνα και Διάσωση (SAR). Μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού της τουρκικής Βουλής, ο Ακάρ τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο δήλωσε ότι η χώρα του είναι ανοιχτή στον διάλογο.

