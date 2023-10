Αίγυπτος: Μεγάλη φωτιά στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Ισμαηλία – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά μαίνεται στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, στη Διώρυγα του Σουέζ, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες και αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει άμεσα– εικονίζουν τη γενική διεύθυνση ασφαλείας της πόλης στις φλόγες.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης , επικαλούμενα πηγές ασφαλείας, από την μεγάλη πυρκαγιά δεν έχουν χαθεί ζωές μέχρι στιγμής, ωστόσο έχουν σημειωθεί τραυματισμοί.

Just In – Huge fire erupts at police premises in Egypt’s Ismailia – local media. Two witnesses said fire engines were sent to the scene but appeared to be struggling to contain the blaze#Debate2023 #bluesky #biggbosstamil7 #BBNaija #ZeeNuNewConcertDay2 #CaneloCharlo #hotpeniz pic.twitter.com/JCyt1n9lkW

