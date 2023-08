Αυστραλία: Συνετρίβη αεροσκάφος του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια άσκησης

Ένα Osprey, υβριδικό αεροσκάφος οριζόντιας και κάθετης προσγείωσης-απογείωσης, των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων στη βόρεια Αυστραλία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αρκετοί άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες μετά την συντριβή του κοντά στις νήσους Τίουι, βόρεια του Ντάργουιν, σύμφωνα με το δημόσιο αυστραλιανό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC NEWS. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες από το σημείο της συντριβής του αεροσκάφους στην Αυστραλία, μετέδωσε επίσης το ειδησεογραφικό δίκτυο.

Το υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι περιστατικό με αεροσκάφος με αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια γυμνασίων στην Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας.

Το Sky News Australia μετέδωσε ότι ένα v-22 Osprey στο οποίο επέβαιναν περίπου 20 Αμερικανοί πεζοναύτες συνετρίβη ανοιχτά της ακτής του Ντάργουιν και ότι γινόταν έρευνα.

«Οι αρχικές πληροφορίες δείχνουν ότι το περιστατικό αφορά αμυντικό προσωπικό των ΗΠΑ και ότι δεν αφορά μέλη των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε επίσης το υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας σε ανακοίνωσή του που εστάλη με email.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νήσο Μέλβιλ, βόρεια του Ντάργουιν, κατά τη διάρκεια της άσκησης Predator’s Run 2023. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι προγραμματιζόταν προηγουμένως να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 08:20 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το γραφείο του.

Military V-22 Osprey chopper crashes off the coast of Darwin with about 20 US Marines onboard, as rescue operation continues

A military helicopter carrying around 20 US Marines has crashed during an exercise off the coast of Darwin.

