Αυστραλία: Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ – 4 τραυματίες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Westfield Bondi Junction του Σίδνεϊ, αφού πολλά άτομα μαχαιρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου.

Το NCA NewsWire αναφέρει ότι ένας άνδρας έτρεχε γύρω από το πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο οπλισμένος με ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε τέσσερα άτομα προτού πυροβοληθεί από την αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της NSW επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε. «Ένα κρίσιμο περιστατικό ξεκίνησε μετά τον πυροβολισμό ενός άνδρα στο Bondi Junction. Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, κλήθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Westfield Bondi Junction μετά από αναφορές για μαχαιρώματα πολλών ανθρώπων».

Προς το παρόν, είναι άγνωστο εάν τα τέσσερα θύματα είναι νεκρά ή τραυματισμένα.

Incident at Bondi Junction Westfield.

Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out.

People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk

