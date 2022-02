Αφγανιστάν: Νέα περίπτωση Ραγιάν – Μάχη για να απεγκλωβιστεί ο 9χρονος Χαϊντάρ που έπεσε σε πηγάδι

Ένα 9χρονο αγόρι βρίσκεται εγκλωβισμένο από την Τρίτη σε ένα πηγάδι, σε βάθος 25 μέτρων σε χωριό της επαρχίας Ζαμπούλ στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, και έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τη διάσωσή του, έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή.

“Μια ομάδα βρίσκεται εκεί με ένα ασθενοφόρο, οξυγόνο και άλλα απαραίτητα” για τη διάσωση του παιδιού, “η υγεία του οποίου είναι καλή και καμία φορά ζητά νερό και φαγητό”, ανέφερε στο Twitter ο Αμπντουλά Αζάμ, γραμματέας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, του Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έπεσε στο πηγάδι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Το ατύχημα θυμίζει την περίπτωση του 5χρονου Ραγιάν στο Μαρόκο, ο οποίος είχε πέσει σε ένα πηγάδι και εντοπίστηκε τελικά νεκρός, έπειτα από μια τεράστια επιχείρηση που διήρκησε πέντε ημέρες για τη διάσωσή του.

Η τραγωδία αυτή είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη.

A boy has fallen in a well in Zabul province of Afghanistan. The rescue team has started digging to resuce the kid. pic.twitter.com/m4Onu8Wx9N — KB (@KBakhshi7) February 17, 2022



Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το αγόρι, που ονομάζεται Χαϊντάρ, να φορά ένα μπλε πουλόβερ και να είναι καθισμένος στον πάτο του πηγαδιού, με την πλάτη του να ακουμπά στα τοιχώματα. Το αγόρι φαίνεται να μπορεί να κουνήσει λίγο τα χέρια του και το πάνω μέρος του σώματός του. Επίσης στο βίντεο φαίνεται μια λάμπα που βρίσκεται μπροστά του και φωτίζει το πηγάδι, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Σοχάκ. Οι εικόνες αυτές τραβήχτηκαν με μια κάμερα που έριξαν στο πηγάδι δεμένη με σκοινί.

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται το παιδί να κλαίει και να στενάζει και σε ένα άλλο να μιλά με τον πατέρα του.

“Χάινταρ μίλα μου, προσπαθούμε να σε βγάλουμε. Είσαι καλά, γιε μου; Μίλα μου, μην κλαις, προσπαθούμε να σε βγάλουμε”, λέει ο πατέρας του.

“Εντάξει, θα συνεχίσω να μιλάω”, του απαντά ο 9χρονος.

Child trapped in a deep well in Afghanistan’s Zabul province. pic.twitter.com/uRL3Mn1rsn — GhaznawyanTV (@Ghaznawyanmedia) February 17, 2022