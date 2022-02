Ευρωκοινοβούλιο: Σάλος με τον ναζιστικό χαιρετισμό Βούλγαρου ευρωβουλευτή

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του Βούλγαρου εθνικιστή ευρωβουλευτή, Angel Dzhambazki να χαιρετήσει ναζιστικά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο ευρωβουλευτής, όπως φαίνεται στο βίντεο, γυρίζει και τεντώνει το δεξί χέρι του μπροστά του για λίγα δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει.

«Δεν θα σας επιτρέψουμε ποτέ να μας λέτε τι να λέμε και τι να κάνουμε. Ζήτω η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, ο Όρμπαν, το Fidesz και η Ευρώπη των εθνών κρατών», είχε πει νωρίτερα στο κοινοβούλιο ο εκπρόσωπος του βουλγαρικού εθνικιστικού κόμματος VMRO.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα έγραψε στο Twitter ότι «ένας φασιστικός χαιρετισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαράδεκτος για μένα – πάντα και παντού».

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me – always and everywhere.

It offends me and everyone else in Europe.

We stand for the opposite.

We are the House of democracy.

That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.

