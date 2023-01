Αεροπορική τραγωδία στο Νεπάλ: ΒΙΝΤΕΟ επιβάτη με τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης

Τουλάχιστον 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την συντριβή της εσωτερικής πτήσης της Yeti Airlines στην Ποχαρά του Νεπάλ, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα της τελευταίας 30ετίας στην μικρή χώρα των Ιμαλαΐων.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην πλαγιά του λόφου και μετέφερε 72 επιβαίνοντες στην πτήση από την πρωτεύουσα Κατμαντού προς την τουριστική πόλη Ποχαρά.

Οι έρευνες διακόπηκαν αργά το βράδυ για να συνεχισθούν σήμερα.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε κινητό επιβάτη που φέρεται να έχει καταγράψει τα τελευταία λεπτά της πτήσης. Το βίντεο κάνει τον γύρο των social media, χωρίς ωστόσο να έχει επαληθευτεί από το NDTV που το μετέδωσε εάν πρόκειται για γνήσιο βίντεο επιβάτη.

Στο βίντεο ακούγεται μία έκρηξη και στη συνέχεια καταγράφεται φωτιά ενώ ακούγονται οι κραυγές των επιβατών.

