Αεροπορική τραγωδία στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 40 οι νεκροί – Πληροφορίες για τεχνικό πρόβλημα

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση εσωτερικού συνετρίβη στην Ποκάρα, δήλωσε αξιωματούχος της αεροπορικής αρχής του Νεπάλ.

Εκατοντάδες διασώστες συνέχισαν να ψάχνουν στην πλαγιά του λόφου όπου κατέπεσε το αεροπλάνο της εγχώριας αεροπορικής εταιρείας Yeti Airlines, που πετούσε από την πρωτεύουσα Κατμαντού αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ μέχρι στιγμής, 30 σοροί έχουν ανασυρθεί. Το Pokhara είναι γνωστό ως το πιο επικίνδυνο αεροδρόμιο στον κόσμο.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Jagannath Niroula, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Νεπάλ. «Ο καιρός ήταν καθαρός» αναφέρει.

🚨#BREAKING: Passenger Jet With At Least 70 People On Board Crashes

⁰📌 #Nepal | #Asia

Yeti Airlines flight from Kathmandu crashes in Pokhara, Nepal, with 72 people onboard with at least 70 people are dead pic.twitter.com/tbEM3zW9DR

— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) January 15, 2023