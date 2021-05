Ένας δάσκαλος και έξι μαθητές σκοτώθηκαν από ένοπλη επίθεση σε σχολείο της πόλης Καζάν στη Ρωσία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτων αναγκών.

BREAKING: Two teenagers opened fire at a school in Kazan #Russia killing a teacher and atleast six students pic.twitter.com/JUB6pZlnhl