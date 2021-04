Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε χθες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Η αμήχανη στιγμή όμως δεν άρχισε να έρθει όταν η Ούρσουλα έμεινε όρθια ενώ οι δύο κύριο κάθισαν στις δύο πολυθρόνες και φυσικά η διπλωματική γκάφα σχολιάστηκε εκτενώς στα social media.

Το βίντεο με τους δύο ευρωπαίους ηγέτες στην αίθουσα υποδοχής στην Άγκυρα κάνει τον γύρο του πλανήτη. Ο Σαρλ Μισέλ και ο Ερντογάν κάθισαν στις πολυθρόνες, ενώ η Φον Ντερ Λάιεν έμεινε όρθια κοιτάζοντάς τους, καθώς δεν ήταν σίγουρη που έπρεπε να καθίσει.

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S