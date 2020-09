Έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ο Μπρους Γουίλιαμσον, ο πρώην frontman του θρυλικού soul συγκροτήματος The Temptations. Στις 28 Σεπτεμβρίου συμπλήρωνε τα 50 του χρόνια.

Ο χαρισματικός καλλιτέχνης πέθανε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στο Λας Βέγκας, σύμφωνα με το ΤΜΖ, είδηση που επιβεβαίωσε ο γιος του μέσω social media. Ο Μπρους έγινε μέλος των Temptations το 2006 και τραγουδούσε με το συγκρότημα σε συναυλίες και τηλεοπτικές εκπομπές έως του 2015.

Το συγκρότημα ιδρύθηκε στο Ντιτρόιτ το 1960 υπό το όνομα The Elgins με ιδρυτικά μέλη τους Ότις Γουίλιαμ, Έλμπριτζ Αλ Μπράιαντ, Μέλβιν Φράνκλιν, Έντι Κέντρικς και Πολ Γουίλιαμς. Στα επόμενα χρόνια υπήρξαν αλλαγές στο σχήμα. Το 1964 ο Μπράιαντ αντικαταστάθηκε από τον Ντέιβιντ Ρούφιν, ο οποίος ήταν ο frontman στη διάρκεια των πολύ μεγάλων επιτυχιών του συγκροτήματος όπως τα "My Girl" το 1964 και το "Ι wish it Would Rain" το 1967. Ο Ντένις Έντουαρντς πήρε τη θέση του Ρούφιν το 1968.