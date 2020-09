Στην Εντατική νοσηλεύεται ο Μπλάνκο Μπράουν, καλλιτέχνης της Country μουσικής, έπειτα από τροχαίο τη Δευτέρα το βράδυ. Ο 35χρονος τραγουδιστής είχε μία μετωπική σύγκρουση κοντά στο σπίτι του στην Ατλάντα που τον άφησε σοβαρά τραυματισμένο, σύμφωνα με ανακοίνωση από τους εκπροσώπους του, όπως μετέδωσε το Fox News.

Οι εκπρόσωποί του είπαν ότι ο Μπράουν μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε 12ωρη επέμβαση ώστε να ελεγχθούν τα τραύματά του. Αναμένεται να υποβληθεί σε περισσότερες επεμβάσεις ενώ τώρα νοσηλεύεται στην Εντατική.

Ο υποψήφιος για Grammy καλλιτέχνης είνα ισυνθέτης, παραγωγός και τραγουδιστής ενώ γνωστή είναι η μεγάλη του επιτυχία "The Git Up" που έφτασε Νο 1 στα Billboard Hot Country Songs για 12 εβδομάδες και ήταν κορυφαίο στις ψηφιακές πωλήσεις ως τραγούδι country στις ΗΠΑ για 13 εβδομάδες. Το μουσικό βίντεό του είχε περισσότερες από 20 εκατ. θεάσεις στο YouTube σε έναν μήνα ενώ ονομάστηκε ο No. 1 στους νέους Country καλλιτέχνες το 2019 και ένας από τους 7 καλύτερους καλλιτέχνες στη σκηνή το 2019. Ξεκίνησε την καριέρα του με μουσική hip hop.