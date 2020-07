Ένα νέο αποκαλυπτικό βιβλίο, το οποίο έγραψε η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ, Μέρι, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος, θα εκδοθεί τελικά την επόμενη εβδομάδα, δύο εβδομάδες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία. Την εν λόγω ανακοίνωση για την αλλαγή στην ημερομηνία έκανε ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster χθες.

Το βιβλίο περιγράφει έναν Πρόεδρο ο οποίος είναι "ένας κατεστραμμένος άνδρας", με "θανάσιμα ελαττώματα", ο οποίος "απειλεί την παγκόσμια υγεία, την οικονομική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή" αναφέρει η περιγραφή του βιβλίου, στον ιστότοπο του εκδοτικού οίκου.

Η Μέρι Τραμπ αντιμετωπίζει μια δικαστική μάχη για το αν ή όχι παραβιάζει μια συμφωνία εχεμύθειας. Αλλά η δικαστική διαμάχη δεν επηρεάζει την έκδοση του βιβλίου.

"Λόγω μεγάλης ζήτησης και ασυνήθιστου ενδιαφέροντος για το βιβλίο 'Too Much and Never Enough' από την Mary L. Trump, επισπεύδουμε την ημερομηνία έκδοσης για τις 4 Ιουλίου 2020" αναφέρει η ανακοίνωση. Ήδη έχουν τυπωθεί 75.000 αντίτυπα του βιβλίου. Ο υπότιτλος αναφέρει "Πώς η οικογένεια μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον πλανήτη". Στον πρόλογο η ανιψιά του Τραμπ γράφει "επιπροσθέτως στις από πρώτο χέρι περιγραφές που μπορώ να δώσω ως η κόρη του πατέρα μου και η μοναδική ανιψιά του θείου μου, έχω την εκπαίδευση της κλινικής ψυχολόγου. Το "Too Much and Never Enough" είναι η ιστορία της πιο προβεβλημένης και ισχυρής οικογένειας στον κόσμο. Είμαι η μόνη Τραμπ που θέλει να την πει".

Σε ένα απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα αναφέρει "σήμερα ο Ντόναλντ είναι όπως ήταν όταν ήταν τριών ετών: ανίκανος να μεγαλώσει, να μάθει ή να εξελιχθεί, ανίκανος να ρυθμίσει τα συναισθήματα, να μετριάσει τις απαντήσεις του, ή συνθέσει και να κατανοήσει πληροφορίες".

Η Μέρι Τραμπ γράφει επίσης για τον πατέρα του Προέδρου Τραμπ, τον Φρεντ, ο οποίος "του προκαλούσε τρόμο" όπως λέει. "Ο Ντόναλντ υπέφερε από στερήσεις που θα τον σημάδευαν για όλη του την υπόλοιπη ζωή".

