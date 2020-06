Η βιογραφία τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 11 Αυγούστου θα ταράξει τα νερά. Το συγκεκριμένο βιβλίο, όπως αναφέρουν πηγές, εξερευνεί το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ ώσπου να πάρουν την απόφαση να εγκαταλείψουν τα Ανάκτορα και τη Βρετανία γυρνώντας σελίδα στη ζωή τους και αναζητώντας μια νέα ζωή στις ΗΠΑ. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ λέγεται ότι είχαν συζητήσει το Megxit πριν ακόμη παντρευτούν καθώς ο Χάρι ήταν δυστυχισμένος για πολύ καιρό, σημειώνεται στη βιογραφία "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family". Πηγή ανέφερε στη Sun: Οι σπόροι του Megxit είχαν σπαρεί πολύ καιρό προτού παντρευτούν. Η αλήθεια είναι ότι ο Χάρι ήταν δυστυχισμένος για πολύ καιρό. Και αυτός με τη Μέγκαν συζήτησαν ανοιχτά να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο ακόμη πριν παντρευτούν". Στη βιογραφία θα γίνει ξεκάθαρο ότι η απόφαση παραίτησης από τα πριγκιπικά καθήκοντα δεν ήταν μία βιαστική απόφαση αλλά είχε μελετηθεί εδώ και πολύ καιρό. Ο ένας από τους συγγραφείς, ο Omid Scobie, που συνόδευσε τον Χάρι και τη Μέγκαν σε κάποιες από τις πριγκιπικές περιοδείες, πρόσφατα είπε σε podcast ότι το παραμύθι είχε ανατροπές και εκπλήξεις που ούτε οι Σάσεξ τις περίμεναν. "Αυτό το πρότζεκτ ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, και έχουν συμβεί ανατροπές και εκπλήξεις που κανείς δεν περίμενε. Αυτό είναι κάτι που κανείς δεν περίμενε. Δεν πιστεύω ότι ούτε ο Χάρι και η Μέγκαν, που από την πλευρά τους έδιναν μάχη με την πραγματικότητα της κατάστασης, περίμεναν τα πράγματα να εξελιχθούν όπως εξελίχθηκαν". Και σημειώνοντας ότι η βιογραφία παρουσιάζει την πραγματική οπτική της ιστορίας τους, είπε: "Έχω πάει σε τόσες υποχρεώσεις μαζί τους όσο το δυνατόν περισσότερες, και μίλησα σε τόσους ανθρώπους στη ζωή τους,οπότε καμία πέτρα δεν έμεινε που να μην έχω σηκώσει. Είδα το ζευγάρι να παραμένει πιστό στις πεποιθήσεις του και να στέκεται δυνατό απέναντι στις αντιξοότητες που έχουν παρουσιαστεί δημόσια από τον Τύπο και θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτό δείχνει την οριστική εκδοχή της ζωής τους μαζί".