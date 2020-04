Η Σελίν Ντιόν ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο για να ευχαριστήσει τους «ήρωες» της πρώτης γραμμής στη μάχη εναντίον του νέου κορονοϊού, απευθύνοντας έκκληση στους θαυμαστές της να μείνουν στα σπίτια τους.

«Οι περισσότεροι από εμάς ακολουθούμε την οδηγία να μείνουμε στο σπίτι, όμως υπάρχουν πολλοί ήρωες που βρίσκονται εκεί έξω, στο πεδίο. Που εργάζονται όλες τις ημέρες θέτοντας σε κίνδυνο και θυσιάζοντας τη ζωή τους για εμάς» αναφέρει η διάσημη τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη, σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram και το Facebook.

«Αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες και οικείους για τους οποίους ανησυχούν, όμως πηγαίνουν στη δουλειά τους για να υπηρετήσουν (το λειτούργημά τους), να μας σώσουν» συνέχισε η Σελίν Ντιόν, την οποία ακολουθούν περισσότεροι από 4 εκατομμύρια χρήστες στο Instagram και 22 εκατομμύρια χρήστες στο Facebook.

Από την κουζίνα της, το αστέρι του πενταγράμμου αποτίνει φόρο τιμής στους επαγγελματίες υγείας, στους διασώστες, στους κοινωνικούς λειτουργούς και σε εργαζόμενους, όπως τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ και τους διανομείς: «Δεν θα σας ευχαριστήσουμε ποτέ αρκετά».

«Χαιρετίζουμε το κουράγιο σας και προσευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ για την ηρωική δουλειά που κάνετε για τον κόσμο μας. Θα σας είμαστε για πάντα ευγνώμονες» υπογραμμίζει.

Όπως ο Στίβι Γουόντερ, η Τζένιφερ Λόπεζ ή ο Πολ Μακάρτνεϊ, η τραγουδίστρια από το Κεμπέκ θα συμμετάσχει το Σάββατο στο πρόγραμμα "One World: Together At Home", μια παγκόσμια διαδικτυακή συναυλία που οργανώνει το κίνημα Global Citizen και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να αποτίσουν φόρο τιμής στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.