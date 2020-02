Με ανακοίνωσή της στα social media η μητροπολιτική αστυνομία γνωστοποίησε πως ο φερόμενος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο νότιο Λονδίνο είναι νεκρός.

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές όταν ειδοποιήθηκαν για την επίθεση οπλισμένου άνδρα με μαχαίρι. Αμέσως δυνάμεις έσπευσαν στο Στρέιθαμ και αστυνομικοί πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν τον φερόμενο δράστη. Η περιοχή αποκλείστηκε.

#BREAKING: Man shot dead by police in streatham, London following a stabbing. pic.twitter.com/QPdVNKqrBW