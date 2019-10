Η επίλεκτη μονάδα του αμερικανικού στρατού που διεξήγαγε την επίθεση εναντίον του αρχηγού της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι είχε μεταξύ των μελών της έναν σκύλο, ο οποίος προσέφερε «απίστευτες υπηρεσίες», όμως η ταυτότητά του πρέπει να «προστατευθεί», δήλωσε νωρίτερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού των ΗΠΑ Μαρκ Μίλεϊ.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw