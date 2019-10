Σύμφωνα με όσα αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο επικαλείται πηγή από το Πεντάγωνο, δυνάμεις του αμερικανικού στρατού έριξαν στη θάλασσα το πτώμα του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, ο οποίος ήταν ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους.

#BREAKING Baghdadi's body disposed of at sea by US military: Pentagon source pic.twitter.com/1h4q2mveBM