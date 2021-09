11η Σεπτεμβρίου: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 2.977 νεκρών

Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των ΗΠΑ.

Στη Νέα Υόρκη, ημέρα της 20ής επετείου, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη τελετή, η οποία ξεκίνησε από το μνημείο στο Μανχάταν, το οποίο ανεγέρθηκε στο “Σημείο Μηδέν”.

Εκεί βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC), οι οποίοι κατέρρευσαν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου του 2001.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρέστη στην τελετή στη μνήμη των 2.977 νεκρών των επιθέσεων, εκ των οποίων οι 2.753 στη Νέα Υόρκη, ενώ κοντά του στάθηκαν οι πρώην Πρόεδροι των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, που συνοδεύονταν από τις συζύγους τους, Μισέλ Ομπάμα και Χίλαρι Κλίντον αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί το σημείο μόνος του.

President Biden and first lady Jill Biden were joined by former President Barack Obama and Bill Clinton this morning in lower Manhattan for the commemoration ceremony at the National September 11th Memorial. https://t.co/YshsWGgMXP pic.twitter.com/IceyYK7E29

— CNN (@CNN) September 11, 2021