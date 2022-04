Σαρλ Μισέλ: Η ιστορία δεν θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία

Στο Κίεβο έφθασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο twitter υπογράμμισε πως η ιστορία δεν θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Σαρλ Μισέλ: «Στην Μποροντιάνκα. Οπως στην Μπούτσα και τόσες πολλές άλλες πόλεις στην Ουκρανία. Η Ιστορία δεν θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εδώ. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη @ZelenskyyUa».

In Borodyanka.

Like Bucha and too many other towns in #Ukraine

History will not forget the war crimes that have been committed here.

There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022