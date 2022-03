Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ και η Ουκρανία είναι πιο κοντά από ποτέ

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για «μια σύγκρουση μεταξύ του κράτους δικαίου και του κράτους των όπλων, μεταξύ δημοκρατιών και απολυταρχιών, μεταξύ μιας τάξης βασισμένης σε κανόνες και ενός κόσμου ξεδιάντροπης επιθετικότητας» τονίζοντας ότι «ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη».

Μιλώντας στην έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, σημείωσε ότι «άντρες, γυναίκες και παιδιά πεθαίνουν επειδή ένας ξένος ηγέτης αποφάσισε ότι η χώρα τους, η Ουκρανία, δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «μια Ένωση σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων έχει κινητοποιηθεί για την Ουκρανία. Οι λαοί της Ευρώπης διαδηλώνουν μπροστά από τις ρωσικές πρεσβείες σε όλη την Ένωσή μας.

Πολλοί από αυτούς έχουν ανοίξει τα σπίτια τους στους Ουκρανούς που φεύγουν από τις βόμβες του Πούτιν». Επίσης, ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία για την υποδοχή των προσφύγων.

We cannot take our security for granted. We have to stand up for it.

We will use our budget to purchase and deliver weapons to a country under attack – €500 million to support 🇺🇦 defense.

This will be matched by at least €500 million from the EU budget for humanitarian aid. pic.twitter.com/884DOIJdvw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2022