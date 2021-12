Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Θανατική ποινή; Όχι, ευχαριστώ!

Στις 30 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ντύθηκε στα μπλε και τίμησε την ημέρα «Πόλεις κατά της θανατική ποινής».

Βεβαίως, η θανατική ποινή, τουλάχιστον στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μοιάζει κάτι εξωπραγματικό σήμερα, αλλά παραμένει ένα υπαρκτό διεθνές πρόβλημα το οποίο η ΕΕ και ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν. Από την άλλη το ζήτημα της θανατικής ποινής δεν έχει χάσει τη δυναμική του στο δημόσιο διάλογο καθώς συχνά, ειδικά στον απόηχο αποτρόπαιων εγκλημάτων, δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλούν για επαναφορά της θανατικής ποινής.

There can be no real justice without full respect for human rights. Today, the @Europarl_EN is lighting up to support the Cities for Life campaign and to say, once again: #NoDeathPenalty pic.twitter.com/zFD0T9nA7J

Το σύγχρονο αξιακό πλαίσιο της ΕΕ στέκεται διαμετρικά αντίθετο στην εφαρμογή της συγκεκριμένης ποινής, καθώς η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη όσο και η δυνατότητα μεταμέλειας. Η θανατική καταδίκη είναι κάτι «ξένο» στην ευρωπαϊκή δικαιϊκή κουλτούρα.

Στις 24 Αυγούστου του 1972 η θανατική ποινή εφαρμόστηκε για τελευταία φορά στην Ελλάδα με την εκτέλεση του 27χρονου Βασίλη Λυμπέρη. Καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του, τη μητέρα της και τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Η θανατική ποινή καταργήθηκε τελικά δια νόμου το 1993 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.

We cannot be indifferent regarding the death penalty. We need to act so that the right to life is protected in every corner of the world.

My message to @santegidionews to support the Cities for Life initiative #NoDeathPenalty #Stand4Humanity pic.twitter.com/1LevMF3nH2

— David Sassoli (@EP_President) November 30, 2021