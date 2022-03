Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καταδίκη της «παράνομης εισβολής» της Ρωσίας στην Ουκρανία

Με συντριπτική πλειοψηφία (637 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 26 αποχές), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη ψήφισμα, με το οποίο καταδικάζει την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και απαιτεί από το Κρεμλίνο να τερματίσει κάθε στρατιωτική δραστηριότητα στη χώρα. Παράλληλα, ζητά να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και την εμπλοκή της Λευκορωσίας σε αυτή την επίθεση». Ζητά, επίσης, από τη Ρωσία να τερματίσει αμέσως όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ουκρανία και να αποσύρει άνευ όρων όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις από το σύνολο του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της Ουκρανίας και να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ταχεία έγκριση των κυρώσεων από την ΕΕ, ωστόσο ζητούν να ληφθούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα με στόχο τη στρατηγική αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας και της βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Ειδικότερα, τονίζουν ότι θα πρέπει να περιοριστούν οι εισαγωγές των σημαντικότερων προϊόντων που εξάγει η Ρωσία, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Θα πρέπει να απαγορευτεί κάθε νέα επένδυση από την ΕΕ στη Ρωσία, αλλά και το αντίστροφο. Όλες οι ρωσικές τράπεζες θα πρέπει να εξοβελιστούν από το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Ρωσία θα πρέπει να αποκλειστεί από το σύστημα SWIFT.

Λόγω της άμεσης στήριξης που παρέχει στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Λευκορωσία θα πρέπει επίσης να βρεθεί στο στόχαστρο σειράς κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της από το σύστημα SWIFT.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να εγκριθούν γρήγορα στοχευμένες κυρώσεις κατά όσων ευθύνονται για τη μεγάλη διαφθορά που επικρατεί στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καθώς και κατά των ολιγαρχών και των αξιωματούχων που πρόσκεινται στην ηγεσία των δύο χωρών.

Οι ευρωβουλευτές απορρίπτουν κατηγορηματικά τη ρωσική «ρητορική που υπαινίσσεται την πιθανή προσφυγή σε όπλα μαζικής καταστροφής». Παράλληλα, υπενθυμίζουν στη Ρωσία τις υποχρεώσεις της έναντι της διεθνούς κοινότητας και προειδοποιούν για τους κινδύνους που ενέχει η πυρηνική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η Ρωσία θα πρέπει να οδηγηθεί πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπενθυμίζοντας ότι ο ΟΑΣΕ παραμένει η πρώτη διέξοδος για την ειρηνική επίλυση των διαφορών στην περιοχή. Καλούν, επίσης, τη χρήση του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών για μηχανισμούς κρίσης, καλούν την ΕΕ και τα κράτη-μέλη και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

