Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Αυτήν την εβδομάδα η συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε πως οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο μπλοκ των 27 κρατών μέσα στις επόμενες ημέρες.

“Η αλληλεγγύη, η φιλία και η άνευ προηγουμένου βοήθεια της ΕΕ για την Ουκρανία είναι αταλάντευτες. Θα συζητήσουμε το αίτημα της ένταξης της Ουκρανίας μέσα τις επόμενες ημέρες”, είπε.

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν προγραμματίσει να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την προσπάθεια της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ, σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι την ερχόμενη Πέμπτη.

Να σημειωθεί ότι ο Βολοντίμιρ Ζελέν σκι είχε υπογράψει την αίτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

⚡️⚡️⚡️Zelensky signed an application for #Ukraine‘s membership in the #European Union. pic.twitter.com/imVodbdaKv

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022