ΕΕ: Τα έξι μέτρα του πέμπτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Tην πρόταση της ΕE για ένα πέμπτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη να διατηρηθεί η μέγιστη πίεση στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και στη ρωσική κυβέρνηση.

We are also working on additional sanctions, including on oil imports, and reflecting on some of the ideas of the Member States, like taxes or specific payment channels such as an escrow account. pic.twitter.com/bk9HjUNyUP

Finally, we are also proposing further listings of individuals.

Συγκεκριμένα, το πέμπτο πακέτο κυρώσεων που προτείνει η Επιτροπή περιλαμβάνει έξι μέτρα:

So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr

We need to sustain utmost pressure at this critical point.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.

Επίσης, θα επεκταθεί ο κατάλογος με τις κυρώσεις κατά προσώπων.

Παράλληλα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι εργάζεται για πρόσθετες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου, και εξετάζει ορισμένες από τις ιδέες που παρουσιάζονται από τα κράτη μέλη, όπως φόρους ή συγκεκριμένα κανάλια πληρωμών.

Αναφερόμενη στις «φρικιαστικές εικόνες» από την Μπούτσα και άλλες περιοχές από τις οποίες έφυγαν πρόσφατα τα ρωσικά στρατεύματα, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζει στη δήλωσή της ότι «αυτές οι θηριωδίες δεν θα μείνουν αναπάντητες» και ότι «οι δράστες αυτών των αποτρόπαιων εγκλημάτων δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι».

Today over 40 countries apply sanctions like these.

To take a clear stand is crucial for the whole world.

A clear stand against Putin’s war of choice.

Against the massacre of civilians.

Against the violation of the fundamental principles of the world order.

Slava Ukrainje pic.twitter.com/Vs3QnXduIJ

