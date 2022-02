ΕΕ – Δυσοίωνο σενάριο: Ο αριθμός των εκτοπισμένων Ουκρανών μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια

Για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην ευρωπαϊκή ήπειρο εδώ και πολλά χρόνια έκανε λόγο ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Γιάνες Λέναρσιτς, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ σημειώνοντας ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων Ουκρανών μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια.

«Για την ανθρωπιστική κατάσταση συνολικά, ο επί του παρόντος αναμενόμενος αριθμός των εκτοπισμένων Ουκρανών είναι πάνω από 7 εκατομμύρια», τόνισε ο κ. Λέναρσιτς.

In this illegal Russian invasion of 🇺🇦 with totally unjustified military agression it is civilians who are paying the highest price. We are witnessing what could become an unprecedented humanitarian crisis at our continent.🇪🇺’s key priority now must be to assist people affected. pic.twitter.com/SYqQTBnHNg

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον ανέφερε ότι μέχρι τώρα 300.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και υπογράμμισε την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων πολιτών.

Doorstep by @YlvaJohansson @EU_Commission , at today’s #JHA Council. “So far around 300 000 #Ukrainians have come to the #EU member states and I am really impressed of the strong #solidarity that EU citizens are showing towards the Ukrainians coming” https://t.co/oC2uLgaK9j

«Οι περισσότεροι από τις 300.000 που έχουν φτάσει έχουν βιομετρικό διαβατήριο που σημαίνει ότι μπορούν να μείνουν με ελεύθερη βίζα για 90 ημέρες, οι περισσότεροι απορροφώνται από τους συγγενείς τους, ένας περιορισμένος αριθμός έχει κάνει αίτηση για άσυλο, αλλά τα πράγματα θα αλλάξουν», επισήμανε η κ. Γιόχανσον και ανέφερε ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έναν πολύ υψηλότερο αριθμό ανθρώπων που θα προσπαθήσουν να έρθουν και τους οποίους θα πρέπει να καλωσορίσει η ΕΕ».

The number of refugees from Ukraine who have crossed to Poland, Hungary, Romania, Moldova and other countries is escalating and is now 368,000.

The governments and people of those countries are welcoming refugees. It is now urgent to share this responsibility in concrete ways.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 27, 2022