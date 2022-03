ΕΕ: Άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας – Η έκκληση της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου

Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται η Eπίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου συμμετείχε στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας στην οποία ο υπουργός Υγείας της Ουκρανίας Βίκτορ Λιάσκο εξήγησε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι εξετάζεται «η προμήθεια και η δωρεά εμβολίων μέσω του HERA και του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας» καθώς όπως εξήγησε η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα ήταν πολύ χαμηλή για αρκετές ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό, ειδικά στα παιδιά, όπως η φυματίωση, η πολιομυελίτιδα, η ιλαρά, αλλά και η COVID-19, ενώ τόνισε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν άμεση καταγραφή και υποστήριξη των παιδιών και των ασυνόδευτων ανηλίκων που φτάνουν από την Ουκρανία, προκειμένου να αποφευχθεί να πέσουν στα χέρια διακινητών.

The EU 🇪🇺 must stand ready to do more to support 🇺🇦 and its people👇

▶️Address mental health challenges caused by the trauma of war.

▶️All children must be protected and supported.

▶️Essential medicines and vaccines must be available quickly for those in need.#StandWithUkraine pic.twitter.com/uhdwSgVTc5

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) March 15, 2022