Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Τελική δέσμη συστάσεων της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών

Το Σαββατοκύριακο 25 -27/02 πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο η τελική συνεδρίαση της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών με θέμα “Μια ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και απασχόληση / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός”, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Περίπου 200 Ευρωπαίοι πολίτες υιοθέτησαν 48 συστάσεις, βασιζόμενοι στις προηγούμενες εργασίες τους στο Στρασβούργο τον Σεπτέμβριο και διαδικτυακά τον Νοέμβριο, σε πέντε κατευθύνσεις εργασίας: Εργασία στην Ευρώπη, Μια οικονομία για το μέλλον, Μια δίκαιη κοινωνία, Μάθηση στην Ευρώπη και Ένας ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης την αλληλεγγύη τους προς τους πολίτες της Ουκρανίας με παρεμβάσεις τους και κατά τη διάρκεια της “οικογενειακής φωτογραφίας”.

European citizens show their solidarity with the people of Ukraine at the Conference on the Future of Europe.

Citizens from all 27 EU countries are meeting this weekend in Dublin to finalise their recommendations for future EU actions.#StandWithUkraine #TheFutureIsYours pic.twitter.com/HE7Aii9I94

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 25, 2022