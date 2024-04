Συνέδριο για τον Τουρισμό: Προτάσεις και πρωτοβουλίες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Τα κρητικά προϊόντα που συνδέουν τη γαστρονομία με τον τουρισμό, η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Τουρισμού στην κατεύθυνση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου βρέθηκαν στο επίκεντρο της γ’ ενότητας του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Της Εύας Οικονομάκη

Στη σύζευξη του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα αναφέρθηκε η υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη, επισημαίνοντας ότι τα κρητικά προϊόντα ενισχύουν ποικιλοτρόπως την ταυτότητα της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού. «Εμείς, ως υπουργείο Τουρισμού, έχουμε θεσπίσει σήματα για τα επισκέψιμα ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, οινοποιεία. Έχουν δοθεί 13 τέτοιου είδους σήματα στην Κρήτη. Τα επισκέψιμα ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, οινοποιεία προσφέρουν τη δυνατότητα ξενάγησης, εστίασης, φιλοξενίας. Στηρίζουμε το Ελληνικό Πρωινό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση αγροτουριστικών επιχειρήσεων», τόνισε η υφυπουργός Τουρισμού.

Η Έλ. Ράπτη επεσήμανε πως στόχο του υπουργείου Τουρισμού αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. «Τον θεματικό τουρισμό τον στηρίζουμε με 258 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και εστιάζουμε στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού, του τουρισμού υγείας-ευεξίας, του αγροτουρισμού, του γαστρονομικού, του καταδυτικού, των μαρινών και του τουρισμού yachting», προσέθεσε η υφυπουργός Τουρισμού. «Την επιμήκυνση την πετυχαίνουμε μέσα από την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού. Στρατηγικός μας στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών πέρα από τους μήνες αιχμής. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε δρομολογήσει δράσεις θεσμικού χαρακτήρα, όπως η ανάπτυξη DMMOs και η ίδρυση Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού», συμπλήρωσε.

«Τα κρητικά προϊόντα είναι προϊόντα με ιδιαίτερη τοπική ταυτότητα. Έχουμε προϊόντα αναγνωρισμένα με διεθνή σήματα. Ως υπουργείο σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού αναδεικνύουμε τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. Ο αλιευτικός τουρισμός έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στην Κρήτη. Στον τουρίστα δίνουμε μια ολιστική προσέγγιση», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Γεώργιος Στρατάκος, γενικός γραμματέας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Στα κρητικά προϊόντα, αν τα δούμε από μια επιστημονική άποψη, μπορούμε να προσδώσουμε κι άλλες ιδιότητες πέρα από τις γευστικές. Αν συνδέσουμε αυτά τα προϊόντα με τον τουρισμό, μπορούμε να ανοίξουμε αγορές», προσέθεσε.

Στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον ελληνικό τουριστικό κλάδο εστίασε από την πλευρά της η Εβελίνα Μπάκιντα, πρόεδρος Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. «Είναι σημαντικό να ενδυναμώνουμε τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Προσπαθούμε να διασυνδέσουμε τον πολιτισμό με τον τουρισμό», τόνισε στην αρχική της τοποθέτηση. «Μέσα από τους όρους μάρκετινγκ προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τα μέλη μας για να αναδείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις η γυναίκα είναι ένας ήρωας πίσω από τις κάμερες. Η γυναίκα βάζει στο πεδίο την ενσυναίσθηση. Το Νο1 για εμάς είναι οι συνέργειες. Τρέχουμε ένα πρόγραμμα για τη διάσωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, η Εβελίνα Μπάκιντα.

Για τον οινοτουρισμό μίλησε την πλευρά του ο Νίκος Μηλιαράκης, οινοποιός και πρόεδρος του Wines of Crete. «Έχουν γίνει τα βήματα που πρέπει για να αναπτύξουμε ένα οινοτουριστικό προϊόν ώστε να αναδείξουμε την Κρήτη ως προορισμό οινοτουρισμού. Οργανώθηκε ο κλάδος του κρασιού σε επίπεδο περιφέρειας και δώσαμε μεγάλη μάχη για να επιταχύνουμε τα πράγματα και να γίνει το κρητικό κρασί αναγνωρίσιμο. Πλέον αρχίζεις να μιλάς για οινοτουρισμό. Το βιδιανό κρασί έχει βάλει την Κρήτη στον παγκόσμιο χάρτη του οινοτουρισμού», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ν. Μηλιαράκης.

«Αν δεν είναι επώνυμο και τυποποιημένο το προϊόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το να προωθήσουμε το κρητικό κρασί είναι ένα project που μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αν δεν έχεις συνθέσει το προϊόν ώστε να το προωθήσεις στον επισκέπτη, δεν έχεις κάνει τίποτα. Στόχος μας είναι να αγγίξουμε τον οινόφιλο που ψάχνει ένα προϊόν που διαφοροποιείται. Το ότι μπορούμε να αναπτύξουμε τον οινογαστρονομικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ θα το καταφέρουμε. Το να έχουμε μια καθαρή ενδοχώρα είναι ένα πρώτης τάξεως θέμα που δείχνει και πολιτισμό. Το έλλειμα των υποδομών έχει να κάνει, θα τολμήσω να το πω, με τις δημόσιες υποδομές. Οι υποδομές χρειάζονται, η εκπαίδευση χρειάζεται, γιατί ο τουρισμός χρειάζεται εκπαίδευση. Πλέον ο τουρισμός και η εκπαίδευση πηγαίνουν μαζί», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Wines of Crete.

Για τον συνεδριακό τουρισμό μίλησε μέσω Skype ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόεδρος Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και πρόεδρος του European Institute of Innovation and Technology (EIT). «Από τη μεριά του το ΙΤΕ προσπαθεί να αναπτύξει τον συνεδριακό τουρισμό. Έχουμε ξεκινήσει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου συνεδριακού κέντρου, με την ολοκλήρωσή του να τοποθετείται εντός του 2025. Μας ενδιαφέρει επίσης ο ιατρικός τουρισμός και η σύνδεση με τον πολιτισμό. Στη κατεύθυνση αυτή, έχουμε κατασκευάσει το Εργαστήριο Αρχαίου DNA, το μοναδικό στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, και μελετάται βιολογικό υλικό που ανακτάται από ανασκαφές. Η Κρήτη δεν θέλουμε να ταυτίζεται μόνο με τις παραλίες, αλλά και με την επιστήμη και την τεχνολογία», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Ν. Ταβερναράκης.

Τη συζήτηση συντόνισε η Μαρία Σπυριδάκη, διευθύντρια Θέμα Κρήτης 103.1.

