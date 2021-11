Next is Now 2021: Η στρατηγική για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού την επόμενη ημέρα

Η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην κατεύθυνση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού την επόμενη ημέρα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του πρώτου πάνελ με θέμα «Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό», στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, με συν-διοργανωτές την Next is Now και την Dome Consulting.

Της Εύας Οικονομάκη

Στον σχεδιασμό που ακολούθησε η Ελλάδα και τη διαφοροποίησε σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά σε ό, τι έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας από και προς τις ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος.

«Φτάσαμε να έχουμε 7 πτήσεις από τον Ιούλιο και μετά. Αυτό, μεταξύ άλλων, και σε συνδυασμό με τη συνολική στρατηγική ανοίγματος του τουρισμού οδήγησε σε αναστροφή των αρχικών προβλέψεων. Θα φτάσουμε σίγουρα τα 10,-10,2 δισ. ευρώ, που σημαίνουν συν 2 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας. Θα κινηθούμε στο 65% του 2019 το τελευταίο 3μηνο», τόνισε ο Γιάννης Ρέτσος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Αναφερόμενος στις προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2022 για τον τουρισμό, ο κ. Ρέτσος τόνισε ότι «τα 15 δισ. ευρώ θεωρώ ότι είναι ένας απόλυτα ρεαλιστικός στόχος. Και το 2022 θα είναι χρονιά πανδημίας. Ένα από τα βασικά κριτήρια του ταξιδιού θα είναι η ασφάλεια. Θα έχουμε το πλεονέκτημα».

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ εστίασε ξανά στην ανάγκη αλλαγής του τουριστικού μοντέλου και στην ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος για την επόμενη ημέρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνέργειες.

«Η Ελλάδα που είναι το 5ο πιο ισχυρό brand παγκοσμίως έχει όλες τις προϋποθέσεις να ακολουθήσει αρκεί να υπάρξουν συμπράξεις και συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», είπε ο Γιάννης Ρέτσος. Μάλιστα, τόνισε την ανάγκη προώθησης νέων προϊόντων με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Βασιλικός: Πάνω από 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο επενδύεται για ανακαινίσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο εστίασε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος του ΞΕΕ.

«Πάνω από 1 δισ. ευρώ επενδύεται κάθε χρόνο για ανακαινίσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΞΕΕ, λέγοντας πως κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο θα πρέπει να έχει στόχο τη βιωσιμότητα. «Δεν είναι αυτοσκοπός να δημιουργήσουμε καταλύματα παντού. Όλοι όσοι ταξιδεύουν χρειάζονται απ’ όλα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΞΕΕ.

Μπρατάκος: Δεν υπάρχει κλάδος της οικονομίας που δεν επηρεάζεται από τον τουρισμό

Στα προγράμματα ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε με τη σειρά του ο Ιωάννης Μπρατάκος, πρόεδρος ΕΒΕΑ.

Ο Ιωάννης Μπρατάκος εστίασε στη δυσκολία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, ενώ μίλησε και για τις «ευκαιρίες» που «γέννησε» η πανδημική κρίση, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη μείωση της φορολογίας, τη μείωση προκαταβολών των φόρων, το φιλο-επενδυτικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση και τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

«Ο τουρισμός είναι η πιο σημαντική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Δεν υπάρχει κλάδος της οικονομίας που δεν επηρεάζεται από τον τουρισμό», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Τζιάλλας: Πρέπει να εστιάσουμε στην ασφάλεια

Για την αλλαγή του προφίλ του σύγχρονου ταξιδιώτη έκανε λόγο με τη σειρά του ο Γιώργος Τζιάλλας, περιφερειακός Διευθυντής Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού. «Ένας από τους πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουμε για την προσέλκυση των τουριστών είναι η ασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Τζιάλλας. «Πρέπει να ανοίξουμε τον ορίζοντά μας», τόνισε ο Γ. Τζιάλλας, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και στις συνέργειες.

Τσιλίδης: Αναγκαία η δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυοδοσίας

«Ο οργανωμένος τουρισμός έχει τη δυναμική να αναπτυχθεί», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος FedHATTA, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το 85% των πωλήσεων της κρουαζιέρας πραγματοποιείται μέσω των ταξιδιωτικών γραφείων.

Ο Λ. Τσιλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός Ταμείου Εγγυοδοσίας στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Το πάνελ συντόνισε η Μαριάννα Πυργιώτη, Co-founder DOME CONSULTING FIRM & Communication Expert.