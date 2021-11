Next is Now 2021 – Κικίλιας: Πιλοτικό πρόγραμμα για τους digital nomads – Να σηκώσουμε τον τουρισμό πιο ψηλά

«Να σηκώσουμε τον τουρισμό πιο ψηλά. Στόχος μας είναι το καλοκαίρι να είναι η άνοιξη», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.

Της Εύας Οικονομάκη

Ο υπουργός Τουρισμού εκτίμησε ότι τα τουριστικά έσοδα θα διαμορφωθούν σε επίπεδα άνω των 10 δισ. ευρώ, ενδεχομένως και κοντά στα 12 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας στην ανάπτυξη μίας νέας τάσης, εκείνης των digital nomads.

«Αρκετοί έμειναν στα νησιά μας τον χειμώνα και δούλεψαν εξ αποστάσεως. Είναι ένα παγκόσμιο trend. Ενισχύει τον τουρισμό εκτός της τουριστικής περιόδου. Ξεκινάμε μια πρωτοβουλία, στη βάση της οποίας οι εταιρείες θα δίνουν καλύτερα πακέτα σε ό, τι έχει να κάνει με τη σύνδεση», είπε ο υπουργός Τουρισμού και τόνισε ότι ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα σε Ερμούπολη, Καλαμάτα και Ηράκλειο Κρήτης.

Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι οι εισπράξεις αυτές μπορούν να πολλαπλασιαστούν με την πραγματοποίηση επενδύσεων και την επέκταση της σεζόν σε προορισμούς που μέχρι σήμερα δεν συγκαταλέγονται στους παραδοσιακά αγαπημένους προορισμούς των ξέων τουριστών.

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλούς υγειονομικά προορισμού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις υψηλές επιδόσεις που κατέγραψε φέτος ο ελληνικός τουρισμός, ενώ έδωσε το στίγμα για το 2022, αναφέροντας ότι οι προκρατήσεις καταγράφουν άνοδο 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Ο υπουργός Τουρισμού μίλησε για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, με αιχμή το Κουσάντασι και τον Γαλατά, έναν κλάδο που μπορεί να προσφέρει υπερπολλαπλάσια έσοδα από αυτά που αποφέρει.