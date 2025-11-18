Μάριος Ηλιόπουλος: Κινέζοι αγόρασαν κρουαζιερόπλοιο της Seajets με 140 εκατομμύρια

Κινέζοι αγόρασαν κρουαζιερόπλοιο της Seajets με 140 εκατομμύρια. Σύμφωνα με κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επικαλούνται δήλωση κινεζικής εταιρείας, το πρώην κρουαζιερόπλοιο Costa Magica πουλήθηκε στην Tianjin Orient International Cruises. Από πληροφορίες της αγοράς, η τιμή πώλησης είναι της τάξεως των 140 εκατομμυρίων.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος και η Seajets, είναι γνωστό ότι σχεδιάζουν τη λειτουργία μιας εταιρείας κρουαζιέρας, με το όνομα Neonyx, με στόχο να προσφέρει ένα προϊόν κρουαζιέρας μικρών αποστάσεων στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει, μετά την πώληση του παραπάνω πλοίου, άλλα τρία ισάξια κρουαζιερόπλοια, μεγάλης μεταφορικής ικανότητας και υψηλού επιπέδου.

Το πλοίο φαίνεται τώρα θα ταξιδεύσει για την Ασία, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου.

Όπως αναφέρεται θα ξεκινάει από την Τιαντζίν με το όνομα Ideal ξεκινώντας το καλοκαίρι του 2026. Το πρώην Costa Magica θα ενταχθεί στο πρόγραμμα κρουαζιέρας Dream, μαζί με το Tianjin Orient, το οποίο είναι το πρώην Sun Princess και ταξιδεύει για την κινεζική εταιρεία από το 2023.

Μετονομασθέν σε Goddess of the Night, από την Neonyx Cruises, χωρητικότητας 105.000 dwt, διαθέτει 1.354 καμπίνες και χωρητικότητα 3.470 επιβατών. Έχει μήκος 272,19 μέτρα και πλάτος 35,4 μέτρα.

Εκτός από το Goddess of the Night, η ελληνική πλοιοκτήτρια Seajets αγόρασε επτά, κατά άλλες ναυλομεσιτικές πηγές, δέκα κρουαζιερόπλοια, κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας Covid από τα μέσα του 2020.