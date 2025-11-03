e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για τις πληρωμές – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους, από αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως και τις 7 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e- ΕΦΚΑ:

  • τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) και
  • από αύριο, 3 Νοεμβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 λαχανικά που είναι πιο υγιεινά μαγειρεμένα παρά ωμά, σύμφωνα με ειδικούς

«Στα 68 μου έχω 15% σωματικό λίπος»: Οι 6 συμβουλές της για απίστευτη φυσική κατάσταση

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιες είναι οι πληροφορίες του enikonomia.gr

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν παρουσιαστή ειδήσεων σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:22 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR

Ακόμη και σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου ενδέχεται να αναρτηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του eniko...
15:22 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Όσπρια σε τιμές… κρέατος: Οι γίγαντες κοστίζουν όσο το μοσχάρι – Η «φθηνή πρωτεΐνη» έγινε είδος πολυτελείας

Για τις τιμές των αγροδιατροφικών προϊόντων και συγκεκριμένα των οσπρίων αλλά και του κρέατος ...
13:28 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο: Πότε θα καταβληθούν επιστροφή ενοικίου και 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ αναμένεται να δουν τον τρέχοντα μήνα 2,4 εκατομμύρια πολίτες τ...
09:48 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Νέο μισθολόγιο ένστολων: Πότε και πόσα θα λάβουν στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας – Παραδείγματα με τις αυξήσεις

Μέσα στις γιορτές θα λάβουν στους μισθούς τους τις νέες αυξήσεις και τα αναδρομικά τριών μηνών...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς