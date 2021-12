2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2021: Ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι προκλήσεις για μία βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας αλλά και η σημασία να καταστεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιφερειών συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου πάνελ του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «Χωροταξία, πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης» που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη & Θάνου Μωριάτη

Την καθοριστική σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας τόνισε κατά την ομιλία της η γενική γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάνα Καλογήρου. «Στις 125 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εργάζονται πάνω από 10 χιλ. επαγγελματίες. Παράλληλα, το μερίδιο των εξαγωγών είναι μεγάλο και βεβαίως πολύ ισχυρό είναι και το μερίδιο του κλάδου. Το ψάρι, λοιπόν έχει εξέχουσα θέση. Το ζήτημα είναι λοιπόν να λυθεί το θέμα της χωροταξίας, να μπει μία τάξη στον χώρο για το θέμα της γαλάζιας οικονομίας» σημείωσε η γενική γραμματέας.

Παράλληλα, η ίδια μίλησε για την ανάγκη προώθησης συνεργασιών στον κλάδο τονίζοντας ότι από την μία ο κλάδος χρειάζεται τον χώρο του για να αναπτυχθεί και από την άλλη, η κοινωνική αποδοχή δεν έρχεται με διαδικασίες αυτοματισμού αλλά όπως είπε: «τα καλά παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στη κοινωνική αποδοχή». Μεταξύ άλλων, η γενική γραμματέας επισήμανε ότι: «πρέπει να περάσουμε σε μία εποχή όπου η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να έχει το δικό της διακριτό ρόλο. Θα πρέπει να βάλουμε στο λεξιλόγιό μας και τις επισκέψιμες υδατοκαλλιέργειες. Είναι αυτές που θα μας πάνε στην καινούρια εποχή» προσθέτοντας ότι: «οι υδατοκαλλιέργειες αναπτύσσονται ακριβώς εκεί που τις χρειαζόμαστε, στη παραμεθόριο και στα νησιά μας άρα είναι και εθνική μας υποχρέωση».

«Το υπουργείο πρέπει να παντρέψει και τους τρεις πυλώνες, την οικονομία, το περιβάλλον και τη κοινωνική συναίνεση» ανέφερε η προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεωργία Κοτίνη όσον αφορά το χωροταξικό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενστάσεις των Δήμων, καθώς όπως είπε καταθέτουν μελέτες για να αντικρούσουν τις στρατηγικές μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την χωροθέτηση σημειώνοντας ότι: «το υπουργείο οφείλει να τις εξετάσει και έτσι οι υποθέσεις πηγαίνουν όλο και πιο πίσω». Επιπλέον, η προϊσταμένη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της δήλωσε πως: «έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες».

Για τη δυναμική που παρουσιάζει η περιοχή του στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. «Η περιοχή μας διαθέτει το 48% των εκτάσεων των λιμνοθαλασσών της χώρας και το 25% των λιμνών. Καλύπτει το 25% των εκφορτώσεων της χώρας, δηλαδή το 12,5% της ευρωπαϊκής παραγωγής κυρίως σε λαβράκι και τσιπούρα. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία φυσικά έχουν οδηγήσει σε μία υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί και στο κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας» περιέγραψε ο περιφερειάρχης.

Επιπλέον, ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός της αναγκαιότητας του σχεδιασμού της χωροταξίας, αφού όπως είπε: «χρειάζεται ένα ειδικό χωροταξικό που θα καθορίζει την ισορροπία μεταξύ της οργάνωσης και της ανάπτυξης. Οι εντάσεις έρχονται όταν δεν υπάρχει οργανωμένο πλαίσιο, αυτό είναι που λείπει». Ο κ. Φαρμάκης εξήρε και τη σημασία του κλάδου από την πλευρά της αναπτυξιακής της πορείας προσθέτοντας ότι: «Μιλάμε για ένα τρόφιμο που οδηγείται στο να είναι πλήρως εκτρεφόμενο. Δίνεται τεράστια υπεραξία στην εξειδίκευση που έχει η τοπική επιχειρηματικότητα».

«Υπάρχουν επιχειρηματίες που θέλουν να μπουν στον κλάδο ωστόσο παρουσιάζονται δυσκολίες γιατί αυτή τη στιγμή δεν υφίστατο διαθέσιμοι γαλάζιοι πόροι» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας ΝΑΥΣ, Ιωάννα Αργυρού ερωτηθείσα για το εάν υπάρχει ενδιαφέρον από νέους επενδυτές να εισχωρήσουν στον κλάδο. Παράλληλα, η ίδια αναφέρθηκε στις αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού που παρουσιάζονται τονίζοντας ότι: «η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή, οι Τούρκοι όμως παραγωγοί δεν έχον στη νομοθεσία τους όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τα στάνταρ που έχουν οι Έλληνες παραγωγοί. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα τους να εισάγονται στην Ευρώπη χωρίς να υπολογίζονται οι ελαστικοί κανόνες που διαθέτουν».

Για τον μεγάλο πολλαπλασιαστή που έχουν οι επενδύσεις των ιχθυοκαλλιεργειών έκανε λόγο το μέλος του Δ.Σ. και ταμίας της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, Κωνσταντίνος Μπόκας. «Θεωρούμε σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο το χωροταξικό σχέδιο. Σε κάθε επιτυχή αναπτυξιακή προσπάθεια η χωροταξία είναι μεταξύ των βασικών δράσεων που προγραμματίζονται και υλοποιούνται. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει σημαντικά βήματα» ανέφερε ο κ. Μπόκας προσθέτοντας ότι: «ο τουρισμός και η ιχθυοκαλλιέργεια δεν είναι αντίπαλοι αλλά θα πρέπει να συνεργαστούν με στόχο την προστιθέμενη αξία που μπορούν να κερδίσουν».