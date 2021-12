2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2021: Το μέλλον των ιχθυοκαλλιεργειών, οι επενδύσεις και οι νέες τεχνολογίες

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας, οι προοπτικές του κλάδου για τα επόμενα δέκα χρόνια, οι νέες τεχνολογίες που θα πρέπει να εισαχθούν στις ιχθυοκαλλιέργειες και η ανάπτυξη των επενδύσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου πάνελ του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές 2021-2030», που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη & Θάνου Μωριάτη

«Υπάρχει στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και έχει έρθει η ώρα να γίνει και σοβαρή εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον κλάδο ώστε να τον καταστήσει πιο ανταγωνιστικό» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνοντας πεπεισμένος ότι οι προοπτικές για ανάπτυξη του κλάδου είναι ευοίωνες. Όσον αφορά τις επενδύσεις, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι: «όπου χρειάστηκε να παρέμβουμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος για επενδύσεις το έχουμε ήδη κάνει». Παράλληλα, μίλησε για το Χωραταξικό επισημαίνοντας ότι: «δεν είναι απλό το χωροταξικό. Υπάρχουν μεταβολές. Θέλουμε να έχουμε εκδώσει τα Προεδρικά Διατάγματα πολύ πιο σύντομα μέσα στον χρόνο». Για τις προοπτικές του κλάδου σημείωσε ότι: «ο κλάδος είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την οικονομία της στο μέλλον. Μας εκπροσωπεί επαξίως στο εξωτερικό. Είναι τεράστια η προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Η αντίληψη ότι η ιχθυοκαλλιέργεια ανταγωνίζεται τον τουρισμό είναι λανθασμένη αντίληψη».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αρμόδιος για την Αλιευτική Πολιτική, Σίμος Κεδίκογλου ανέφερε ότι: «είναι απαραίτητη η ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να κάνουμε ζώνες προστασίας και μάλιστα ένα 10% απόλυτης απαγόρευσης». Όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, ο ίδιος επισήμανε την εξέλιξη που έχει σημειώσει ο τομέας ο οποίος θα πρέπει να αξιοποιηθεί αναλόγως από τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. «Στόχος μας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής και η δημιουργία θέσεων εργασίας» τόνισε ο υφυπουργός αναφορικά με τους στόχους του υπουργείου ενώ επισήμανε ότι υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Είναι θετικό ότι βλέπουμε το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτών».

«Σε μία Ευρώπη που έχει ανάγκη από περισσότερα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, υπάρχει ζήτηση, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Το brand που λέγεται ελληνικά ψάρια στο Αιγαίο είναι πολύ ισχυρό» ανέφερε ο υφυπουργός αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης. Θέλοντας να δώσει ένα στίγμα της κατάστασης του κλάδου ο ίδιος είπε ότι: «η Ελλάδα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κομμάτι κατανάλωσης. Περίπου 12 χιλιάδες άνθρωποι απασχολούνται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Από το σύνολο της παραγωγής στην Ελλάδα, το 22% αφορά την τοπική κατανάλωση, το 72% τις εξαγωγές στην Ε.Ε. και το 5% τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες.». Παράλληλα, ο κ. Φραγκογιάννης για το ζήτημα του χωροταξικού επιβεβαίωσε ότι: «υπάρχουν περιβαλλοντικά θέματα που έχουν σχέση με την χωροταξία και το σεβασμό στο περιβάλλον. Ωστόσο υπάρχουν επιδοτήσεις αλλά και κίνητρα τα οποία θα δοθούν ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί χωροταξικό πλαίσιο».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης και τους διαθέσιμους πόρους που θα ενισχύσουν και τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας μίλησε ο γενικός γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης αναφερόμενος στις κυβερνητικές στοχεύσεις στο κομμάτι των επενδύσεων. «Θα πάμε σε μια ανάπτυξη το 2022 και υπάρχουν στρατηγικές στοχεύσεις τόσο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και μέσω των συζητήσεων που υπάρχουν προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πλαίσιο στήριξης» σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης. Αναφερόμενος στη διατροφική κρισιμότητα στο τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, ο ίδιος είπε ότι: «το κομμάτι της διατροφής είναι κρίσιμο, γιατί συνδέεται και με το τουριστικό προϊόν αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο είναι και κομμάτι της Υγείας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), Απόστολος Τουραλιάς ξεκαθάρισε ότι έχουν θέσει μια στρατηγική για το τι πρέπει να κάνουν, ως κλάδος, ώστε να πετύχουν μία καλύτερη πορεία. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στις βελτιώσεις στις οποίες μπορεί να προχωρήσει ο τομέας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «έχουμε αξιολογήσει τα σφάλματά μας και κοιτάμε την επόμενη μέρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου παρουσιάζονται στο κομμάτι του χωροταξικού. Επίσης, το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα δεν είναι το μοναδικό». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη παρουσία της χώρας μας στην Ε.Ε., τονίζοντας ότι: «η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην Ε.Ε., είναι μάλιστα 2η σε διεθνές επίπεδο» ενώ για την κατάσταση στη χώρα μας ανέφερε: «στην Ελλάδα και δη στην επαρχία υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που είναι εξειδικευμένες στις ιχθυοκαλλιέργειες και αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε παραπάνω».

Τον συντονισμό του πάνελ ανέλαβε η Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert, Μαριάνα Πυργιώτη.