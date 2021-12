2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 – Λιβανός: Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τη διάθεσή μας για ηρεμία στο Αιγαίο

«Στόχος μας είναι η αύξηση της ετήσιας παραγωγής να φτάσει το 3% έως το 2025 και στην επόμενη πενταετία δηλαδή έως το 2030, η ετήσια αύξηση να είναι της τάξεως του 5%» αποκάλυψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, κατά τη διάρκεια του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «2021-2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα», που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη & Θάνου Μωριάτη

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός σχολιάζοντας τις προκλητικές πρακτικές της Τουρκίας στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ανέφερε ότι:

«Η παράνομη αλιεία αγγίζει τα εθνικά μας θέματα» τονίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές μας αξίες. «Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τη διάθεσή μας για ηρεμία στο Αιγαίο και μπαίνουν στα ύδατά μας και ψαρεύουν».

Επισήμανε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα απευθύνθηκε στην Ε.Ε. ζητώντας να υλοποιήσει αυτά που έχει υλοποιήσει σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε αυτό έγινε αποδεκτό από το σύνολο των ομόλογων υπουργών. «Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι διμερές. Το έχει θέσει και ο πρωθυπουργός σε υψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι αρμονική σύμπραξη των δυο μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα» πρόσθεσε ο υπουργός.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σπ. Λιβανός αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους στους οποίους εστιάζει το αρμόδιο υπουργείο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέσα σε αυτούς είναι τόσο η ολοκλήρωση εφαρμογής Χωροταξικού Σχεδιασμού όσο και η πολυεπίπεδη οικονομική στήριξη των υδατοκαλλιεργειών, νέων και υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

«Θα μπορούσαν οι ιχθυοκαλλιέργειες να ενταχθούν μέσα στο τουριστικό προϊόν. Να δημιουργήσουμε πάρκα που θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν και οι τουρίστες. Εάν παντρέψουμε τις δυνάμεις αυτές θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα».

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στη Γαλάζια Ανάπτυξη τονίζοντας ότι: «η βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη θα πρέπει σήμερα να επιτύχει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της νέας στρατηγικής της Ε.Ε. Είναι αναγκαία και πιο επίκαιρη από ποτέ, μία μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση για μια βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ένωση και κατ’ επέκταση στη χώρα μας».