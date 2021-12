2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 – Μητσοτάκης: «Φέτος αναμένεται αύξηση της παραγωγής 3% αγγίζοντας τα επίπεδα προ-πανδημίας»

Η συμβολή του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η χώρα μας για να εισέλθει σε τροχιά σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και οι προσδοκίες και οι προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια, αποτελούν τα βασικά θέματα των εργασιών του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «2021-2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα», που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη & Θάνου Μωριάτη

Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και πρωταγωνιστές του κλάδου θα συμμετάσχουν σε ένα γόνιμο διάλογο για το σήμερα και το αύριο της ιχθυοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας.

Το άνοιγμα των εργασιών κήρυξε πριν από λίγο ο έκδοτης-διευθυντής της Real news, Νίκος Χατζηνικολάου αναφέροντας ότι: «τα τελευταία χρόνια η ιχθυοκαλλιέργεια εξελίσσεται σε μια “βαριά βιομηχανία” για τη χώρα μας. Κατά την περίοδο της μνημονιακής Οδύσσειας που πέρασε η Ελλάδα, ο κλάδος βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλες φουρτούνες και σημαντικές προκλήσεις, αλλά μέσα από την κρίση κατόρθωσε να βγει πιο ισχυρός. Σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάκαμψη, στην εξωστρέφεια και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας, εκσυγχρονίζεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια». Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηνικολάου χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο κλάδο ως ένα success story της ελληνικής οικονομίας το οποίο συνδυάζει την πρωτογενή παραγωγή, την εξαγωγική δυναμική και την καινοτομία πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων. «Συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ως έναν από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους μπορεί να στηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στη μετά COVID 19 εποχή» πρόσθεσε ο έκδοτης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε, μέσω βίντεο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «φέτος η αύξηση της παραγωγής των ιχθυοκαλλιεργειών θα φτάσει το 3% αγγίζοντας ουσιαστικά τα επίπεδα προ πανδημίας». Παράλληλα τόνισε ότι κάθε δημιουργική συνάντηση ενός κλάδου αποτελεί γεγονός με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, ειδικά όταν συμβάλλει στην πρόοδο της περιφέρειας και των νησιών μας και συμβαδίζει με την ατζέντα του μέλλοντος. «Πρόκειται για ένα εξαγωγικό προϊόν της χώρα, περιζήτητο διεθνώς. Το ελληνικό ψάρι βρίσκεται σε 35 αγορές σε όλο τον κόσμο. Ο χώρος μπορεί να δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ωστόσο στάθηκε όρθιος χάρη στις δικές σας προσπάθειες και χάρη στη Πολιτεία. Φέτος ο κλάδος αντικρίζει το μέλλον πιο αισιόδοξα από ποτέ. Οι εξαγωγές, μάλιστα απορροφούν το 80% του συνόλου των αλιευμάτων». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι από πλευράς Πολιτείας θα είναι δίπλα στον κλάδο αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και δίνοντας κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να συνεισφέρει και να επωφεληθεί από την πράσινη μετάβαση, επισημαίνοντας ότι εξαντλούνται τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Υπογράμμισε την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του τομέα, αναφερόμενος στις νέες στρατηγικές για την ιχθυοκαλλιέργεια. «Η αντίδραση του κόσμου στις αλλαγές είναι θετικές, και πρέπει να φροντίσουμε όλοι να ακολουθήσουν το νέο όραμα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, συνεχάρη τις ελληνικές αρχές για το νέο στρατηγικό σχέδιο της χώρας, «που απαιτούσε μια δύσκολη διαδικασία και αξιολόγηση».

«Η Ελλάδα έχει οραματιστεί δράσεις για την ιχθυοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ανεκτικότητας και ανάκαμψης. Τα έχει καταφέρει πολύ καλά» τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

«Στις πωλήσεις έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο, με έναν βεβαίως μεγάλο ανταγωνιστή την Τουρκία. Το 2020 τα ψάρια και ο θαλάσσιος τομέας θα συμμετέχουν στο 3% του ΑΕΠ» ανέφερε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Ι. Μπούρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Επιπλέον, αναφορικά με το μεταφορικό κόστος που ταλανίζει την αγορά ο ίδιος τόνισε ότι η Turkish Airlines μεταφέρει δωρεάν το εγχώριο εμπόρευμα ενώ όπως είπε «εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε» προσθέτοντας ότι: «αυτό το συνέδριο θα προσφέρει παρά πολλά σε ένα πολύ χρήσιμο τομέα. Το Πανεπιστήμιο θέλουμε να συμμετάσχει σε όλες τις βαθμίδες για τον συγκεκριμένο κλάδο».