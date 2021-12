LIVE – Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2021: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα

Η συνταγή της επιτυχίας που κατέστησε την Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη στις ιχθυοκαλλιέργειες, ο ρόλος του κλάδου ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και η συμβολή του στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει εν μέσω πανδημίας και οι προοπτικές για τη μετά Covid-19 εποχή, θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων, διακεκριμένων επιστημόνων και στελεχών φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου.

Το 2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιεργειών διεξάγεται σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, καθώς η κρίση της πανδημίας COVID-19 επηρέασε δραματικά δεκάδες τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στον πλανήτη. Σε αυτό το νέο περιβάλλον οι ιχθυοκαλλιέργειες, ο δυναμικότερος κλάδος ζωικής παραγωγής προϊόντων διατροφής παγκοσμίως αναδεικνύεται ως κρίσιμος πυλώνας ανάπτυξης για την ΕΕ.

Η συνεχιζόμενη εξάρτηση των χωρών μελών της ΕΕ, καθώς το 70% των προϊόντων που καταναλώνονται προέρχεται από τρίτες χώρες, καταδεικνύει την ανάγκη άμεσου επανασχεδιασμού της κοινοτικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής εντός ΕΕ.

Η Ελλάδα ως χώρα leader στις υδατοκαλλιέργειες ή στις ιχθυοκαλλιέργειες έχει μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, αλλά και ανάδειξης προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ως εκ τούτων, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου σχεδίου υδατοκαλλιεργειών της ΕΕ και να αναδείξει όλα τα πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη του κλάδου. Ένας κλάδος που συνδυάζει την πρωτογενή παραγωγή με την εξαγωγική κατεύθυνση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρήση νέων έξυπνων τεχνολογιών. Η πολιτική ηγεσία από την ΕΕ και την Ελλάδα, ακαδημαϊκοί τεχνοκράτες και εκπρόσωποι του κλάδου θα συμμετάσχουν σε ένα γόνιμο διάλογο.