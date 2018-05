Είχε σχεδιάσει το μακελειό στο Τέξας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ο 17χρονος ομογενής, καθώς είχε μελετήσει παλαιότερες φονικές επιθέσεις σε αμερικανικά σχολεία σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο αμερικανικός ιστότοπος ΤΜΖ, βλέπουμε τον 17χρονο Δημήτρη Παγουρτζή, να χορεύει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, πέντε ημέρες πριν από την πολύνεκρη τραγωδία.

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία ενός μαθητή που επέζησε από την αιματηρή επίθεση. Ο δράστης, αφού πυροβόλησε έναν συμμαθητή του, άρχισε να τραγουδά την επιτυχία τον Queen, "Another one bites the dust", που στα ελληνικά σημαίνει "άλλος ένας τρώει σκόνη, άλλος ένας πεθαίνει".

