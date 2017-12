Μπορεί ο Άγιος Βασίλης παραδοσιακά να μοιράζει δώρα σε όλη τη Γη, όμως κάποιες φορές κάνει και … εξαιρέσεις και μοιράζει δώρα και στο διάστημα! Έτσι, λοιπόν, οι αστροναύτες της NASA Joe Acaba, Mark Vande Hei και Scott Tingle, μαζί με τους Ρώσους αστροναύτες του Expedition 54 Anton Shkaplerov και Alexander Misurkin και τον Ιάπωνα αστροναύτη Norishige Kanai άνοιξαν τα δώρα τους στο διάστημα!

Hello from the International Space Station! This is our version of the Christmas - #SpaceXmas. Sorry, Elon 😉 We wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year! And how do you plan to spend these holidays? pic.twitter.com/5eTbPhAlNe