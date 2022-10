Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022- Γκάγκα: Στόχος να επανασχεδιαστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Το νέο ΕΣΥ συζητήθηκε κατά την τρίτη ενότητα του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022» που συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γράφουν Κωνσταντίνα Χελιδώνη, Θάνος Μωριάτης

Κατά την εισήγησή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα υπογράμμισε την ανάγκη επανασχεδιασμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. «Πρέπει να ξανασκεφτούμε το ΕΣΥ γιατί αυτό σχεδιάστηκε πριν από 45 χρόνια. Τότε ήταν άλλες οι ανάγκες και άλλη η τεχνολογία. Πρέπει να δούμε που είμαστε σήμερα και που θέλουμε να πάμε», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας μάλιστα ότι κατά την περίοδο της πανδημίας αναδείχθηκαν οι ανάγκες εξέλιξης και αλλαγής στα συστήματα υγείας. Παράλληλα ανέφερε ότι στόχος του υπουργείου είναι οι περισσότερες ώρες λειτουργίας στα νοσοκομεία κάτι που όπως είπε θα λειτουργήσει προς όφελος όλων των ελλήνων πολιτών.

Η κ. Γκάγκα αναφέρθηκε και στην ιατρική εκπαίδευση τονίζοντας ότι: «πλέον έχουμε ένα σχέδιο για το πόσους ειδικούς θέλουμε σε κάθε ειδικότητα». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους νοσηλευτές. Σχετικά με τις αμοιβές του κλάδου η ίδια είπε: «Τα δημοσιονομικά της χώρας είναι πολύ δύσκολα. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε έστω και αυτή τη μικρή αύξηση. Οι αυξήσεις θα έρθουν με το που θα υπάρξει η δημοσιονομική δυνατότητα. Αυτή την στιγμή, ως κυβέρνηση, θέλουμε πολύ να στηρίξουμε όσους νέους ανθρώπους σπουδάζουν. Κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε την κοινωνική συναίσθηση να προσφέρουμε κάτι πίσω. Όλοι μαζί όπου και να είμαστε», κατέληξε η Μίνα Γκάγκα.

Η βιωσιμότητα του ΕΣΥ

Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος αναφέρθηκε στη βιωσιμότητα του συστήματος, αλλά και στις ολοένα αυξανόμενες νοσοκομειακές δαπάνες. «Το θέμα της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων θέλει πολλή δουλειά. Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να ξεκινήσει να βλέπει τον υγειονομικό χάρτη και να αποζημιώνει τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα», σημείωσε.

Για την αγαστή συνεργασία Πανεπιστημίου και ΕΣΥ έκανε λόγο η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, τονίζοντας την σημασία ύπαρξης γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και χρηματοδότησης –μεταξύ άλλων. Τόνισε το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των ελλήνων φοιτητών ιατρικών σχολών, όμως επεσήμανε την ανάγκη εξορθολογισμού στον τομέα των ειδικοτήτων. «Πρέπει να αναλογιστούμε για ποιο λόγο δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι κλπ. Δεν έχουν καμία αναμονή αντιθέτως παρακαλούμε για να μπουν σε αυτές τις ειδικότητες. Πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός», σημείωσε.

Πισωγύρισμα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Την εκτίμησή του πως το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας πορεύεται προς την λάθος κατεύθυνση εξέφρασε ο ιατρός-μικροβιολόγος, πρώην υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξάνθος. «Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε πως η ενδυνάμωση και η ενίσχυση επιπλέον πόρων στο ΕΣΥ -ειδικά των ανθρώπινων πόρων που στήριξαν τόσο πολύ την πανδημία- είναι πιο σημαντική. Έκανε λόγο για κυβερνητικό αφήγημα που αποδομεί την ύπαρξη του ΕΣΥ με την σημερινή του μορφή. «Νομίζω ότι οδηγούμαστε σε πλήρη αποδόμηση του ΕΣΥ που ξέραμε. Μαζί με όλα του τα προβλήματα, αλλά και τις αρετές που είχε στη ζωή μας. Οδηγούμαστε πίσω στο παρελθόν όπου πριν 45 χρόνια είχαν πρόσβαση μόνο όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα αλλά και πολιτικές γνωριμίες» σημείωσε. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην τεράστια κόπωση που βιώνει το ιατρικό προσωπικό.

Η Δημόσια Υγεία

Ο καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης στην τοποθέτηση του επεσήμανε πως το ΕΣΥ δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, αλλά και η δημόσια υγεία. «Θεωρούμε πως πρέπει να κτίσουμε πάνω στα εργαλεία και τα μαθήματα που αποκτήσαμε στην πανδημία και να πάμε στην επόμενη μέρα, μέσω και του ταμείου ανάκαμψης», είπε τονίζοντας την ανάγκη για ψηφιοποίηση και αναβάθμιση της επιτήρησης των δεδομένων. «Να ενισχυθεί η ετοιμότητα και η απόκριση για επόμενες κρίσεις», σημείωσε.

Για τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας τοποθετήθηκε και ο MBA PhD, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, αναφερόμενος στα ζητήματα χρηματοδότησης και λιστών αναμονής τα οποία εντοπίζονται. «Πριν αρχίσουμε να συζητάμε για το καινούργιο ΕΣΥ καλό θα είναι να εντοπίσουμε τα στοιχεία παθογένειας τα οποία υπάρχουν σήμερα. Είναι γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας όσον αφορά τη διαχείριση έχει μια τεχνογνωσία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιοι όμιλοι αποτελούν και το σύνολο της αγοράς. Η ιδιωτική υγεία έχει και αυτή πολλά προβλήματα», τόνισε. Για την συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ανέφερε ότι: «κοιτώντας κανείς μπροστά, ειδικά με την εμπειρία της πανδημίας, μπορούν δημόσιο και ιδιωτικός τομέας να συνεργαστούν και να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στο τέλος της ημέρας τίποτα δεν είναι δωρεάν».

Ο διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνικός Χαλκός, Γιώργος Σουλιώτης επεσήμανε την αποτελεσματικότητα της πρόληψης και των μέσων απολύμανσης με τα σωστά μέσα αντιμετώπισης. «Όπως έχει αποδειχθεί από κλινικές με τέλεια αποτελεσματικότητα, οι μύκητες τα βακτήρια και ιοί όπως ο Covid καταστρέφονται σε ελάχιστο χρόνο με τα προϊόντα απολύμανσης της εταιρείας μας» σημείωσε.

Το πάνελ συντόνισε η Co-Founder της Dome Consulting Firm and Communication Expert, Μαριάνα Πυργιώτη. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται και διαδικτυακά από το ygeia2022.gr, το real.gr και το enikos.gr, ενώ σε αυτές συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς. Χρυσοί χορηγοί είναι οι: ELPEN, Onassis Foundation / Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και Hellenic Copper. Χορηγοί είναι οι: Hellenic Healthcare Group, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Βιοιατρική, DEMO ABEE, Bennett, Integris Pharma, Siemens Healthineers, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Υγειονομική Δυναμική. Υποστηρικές είναι οι: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, Affidea και MAVROGENIS.