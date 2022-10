Υγεία πάνω απ’ όλα 2022: Η επόμενη μέρα του συστήματος υγείας και οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται

Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού, η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και οι προληπτικές εξετάσεις συζητήθηκαν κατά την πρώτη ενότητα του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022» που συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Κατά την εισήγησή του ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι στην Ελλάδα όταν θέλουμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση πρέπει πάντα να ξεχωρίζουμε τρία πράγματα, το γιατί θες να αλλάξεις κάποια πράγματα, το πού θες να πας και κυρίως το πώς θες να πας.

«Στη χώρα μας στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πάσχουμε στο πώς πρέπει να πας, δηλαδή στο πώς να σχεδιάσουμε και κυρίως στο πώς να εκτελέσουμε στο πεδίο, καθώς το πού πρέπει να πάμε το έχουμε συμφωνήσει και αυτό είναι ο Προσωπικός Γιατρός. Η πιο σκληρή κριτική που έχει γίνει είναι σε διαχειριστικές λεπτομέρειες αλλά δεν υπάρχει διαφωνία επί του θεσμού» περιέγραψε ο ίδιος τονίζοντας ότι μέχρι τώρα στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού έχουμε σύνολο εγγεγραμμένων πολιτών 4,5 εκατ. πολιτών.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την Ελλάδα στον τομέα της υγείας υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει διαφορά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη στη χώρα μας, ωστόσο υστερούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προληπτικές εξετάσεις, στην ισότητα και στην καθολική πρόσβαση. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι λόγω γεωργικής τοποθεσίας ή οικονομικής δυνατότητας δεν έχουν ίση πρόσβαση».

Σχετικά με την ψηφιακό μετασχηματισμό στο κομμάτι της υγείας, ο ίδιος είπε ότι γίνονται βήματα. «Ο ψηφιακός φάκελος υπάρχει και έχει ήδη καθοριστεί το πρώτο ραντεβού στον προσωπικό γιατρό ώστε να διαμορφωθεί ο φάκελος. Σκεφτείτε ότι μόνο μία επίσκεψη να πετύχουμε, η οποία διαρκεί υποχρεωτικά 30 λεπτά έχει δημιουργηθεί ο ψηφιακός φάκελος του ασθενούς» είπε ο Μ. Θεμιστοκλέους.

«Αυτό που απασχολεί τον κάθε πολίτη είναι να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το υγειονομικό μας δυναμικό, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης της χώρας πολλοί γιατροί έφυγαν από τη χώρα» εξήγησε ο Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης θέλοντας να επισημάνει τα προβλήματα του κλάδου.

«Πάνω από 20.000 γιατροί έφυγαν τα τελευταία 10 χρόνια από την Ελλάδα. Όπου έχουν πάει έχουν κατακτήσει επάξια πολύ σημαντικές θέσεις. Ο κάθε γιατρός που φεύγει, στοιχίζει στην οικογένεια και στην πολιτεία πάνω από 300.000 ευρώ» πρόσθεσε ο ίδιος. Για το ζήτημα του προσυμπτωματικού ελέγχου τόνισε ότι η πρόληψη πρέπει να είναι «διαθέσιμη» για όλους τους πολίτες και προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται μεγάλη προσπάθεια με τον προσωπικό γιατρό. Σχετικά με το ΕΣΥ, ο κ. Πατούλης είπε ότι: «Το ΕΣΥ ήταν όχι μόνο ο καλύτερος αρωγός του ασθενούς αλλά και το καλύτερο σχολείο των Ελλήνων γιατρών».

Ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Γεώργιος Φραγγίδης σχολίασε για τις προληπτικές εξετάσεις ότι χρειάζεται ενημέρωση ώστε να καταλάβουν οι πολίτες τι ακριβώς είναι η πρόληψη.

«Υπάρχει η πρωτογενής και η δευτερογενής πρόληψη που έχει να κάνει με τον προσυμπτωματικό έλεγχο και η τριτογενής που είναι πλέον ο ασθενής». Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» λέγοντας ότι «σήμερα είναι η μέρα απώλειας της αγαπημένης μας Φώφης Γεννηματά που έπαιξε σημαντικό ρόλο στα θέματα υγείας».

Όσον αφορά στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού στον οποίο και αναφέρθηκε εκτενώς, ο ίδιος είπε ότι «είναι ένας θεσμός που εάν λειτουργήσει είναι εξαιρετικά απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη χώρα μας». Ωστόσο, ο κ. Φραγγίδης ξεκαθάρισε ότι άλλο η περίθαλψη και άλλο η πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας. Όπως είπε αυτό που χρειάζεται είναι ενημέρωση, πρόληψη, ενσωμάτωση των προβλημάτων της περιοχής, γεωγραφική χαρτογράφηση, ενώ παράλληλα χρειάζεται να εκπαιδεύονται οι γιατροί συνεχώς.

Ο γενικός διευθυντής του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Πάνος Μινογιάννης τόνισε πώς η ουσία παροχής υπηρεσιών σε ένα σύστημα υγείας είναι η άμεση επαφή πολίτη και γιατρού.

«Ένας πολίτης και ένας γιατρός σε ένα δωμάτιο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των χρημάτων που ξοδεύονται στην πρόληψη, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια υγεία. «Από κάπου πρέπει να βρεθούν τα χρήματα και αυτό ταλανίζει την Αριστοτέλους – δηλαδή το υπουργείο Υγείας» σχολίασε ο κ. Μινογιάννης. Ιδιαίτερη σημασία κατά την ομιλία του έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς είπε ότι είναι πολύ σημαντικός και μάλιστα παρέθεσε πλήθος παραδειγμάτων στα οποία η ψηφιοποίηση θα είχε εφαρμογή βοηθώντας σε μεγάλο βαθμό τον εκσυγχρονισμό του κλάδου.

«Οι διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν τόσο στο ΕΣΥ όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι τεράστιες. Η κρίση ανέδειξε όλα τα κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα και είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Γι’ αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε εκπαίδευση» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, Ανάργυρος Μαριόλης. Παράλληλα, ο ίδιος στάθηκε στους πολίτες λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι εντυπωσιακό ότι οι πολίτες έχουν δείξει τον δρόμο χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και προσωπικός γιατρός».

Από την πλευρά της, η προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του υπουργείου Υγείας, Φωτεινή Τ. Κουλούρη ανέφερε ότι η Ελλάδα με στοιχεία του 2019 δεν είχε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και οι μελλοντικές δράσεις πρέπει να συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης, ενώ ανακοίνωσε ότι «το πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου του τραχήλου της μήτρας πάρα πολύ γρήγορα θα ανακοινωθεί από το υπουργείο. Ο προϋπολογισμός είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Στόχος είναι όπως είπε η κα Κουλούρη, όλες οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες, ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις για να πετύχουν πρέπει να γίνονται με μικρά αλλά σταθερά βήματα.

Το πάνελ συντόνισε ο εκδότης-διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται και διαδικτυακά από το ygeia2022.gr, το real.gr και το enikos.gr, ενώ σε αυτές συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευση, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς.