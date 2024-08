Το Νο1 απρόσμενο σημάδι του εγκεφαλικού που οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με νευρολόγο

Κάθε χρόνο, σχεδόν 800.000 άνθρωποι υφίστανται εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC). Επιπλέον, το 2021, 1 στους 6 θανάτους που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο. Με άλλα λόγια, τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι συχνά. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η άμεση αναζήτηση βοήθειας μπορεί να αποτρέψει μόνιμες βλάβες και θάνατο.

Αν και ορισμένα συμπτώματα, όπως η πάρεση προσώπου και η αδυναμία του χεριού, συνδέονται άμεσα με το εγκεφαλικό, υπάρχουν και άλλα λιγότερο γνωστά σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε. Τα συμπτώματα του εγκεφαλικού εμφανίζονται συνήθως πολύ ξαφνικά και ο χρόνος είναι πολύτιμος όταν συμβαίνει, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλα τα σημάδια, συμπεριλαμβανομένων και των απρόσμενων που οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν.

Το απρόσμενο σύμπτωμα του εγκεφαλικού που οι περισσότεροι αγνοούν

Ο Dr. Richard Benson, MD, Ph.D., νευρολόγος και διευθυντής του National Institutes of Health’s Office of Global Health and Health Disparities, αναφέρει ότι τα προβλήματα στην ισορροπία ή στο περπάτημα μπορεί να υποδεικνύουν εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Ενώ περίπου το 70% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων μπορούν να αναγνωριστούν χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο FAST (πάρεση προσώπου, αδυναμία χεριού, δυσκολία ομιλίας, άμεση κλήση για ιατρική βοήθεια), θα πρέπει επίσης να προσέχετε και άλλα απροσδόκητα προειδοποιητικά σημάδια, όπως προβλήματα βάδισης ή ισορροπίας».

Υπάρχουν και άλλα λιγότερο γνωστά σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε. «Άλλα σημάδια κινδύνου εγκεφαλικού που πρέπει να προσέχετε περιλαμβάνουν θολή όραση, ξαφνικούς έντονους πονοκεφάλους, υπνηλία και ναυτία ή έμετο», λέει ο Dr. Benson. «Η προσοχή σε αυτά τα πρώιμα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου μπορεί να σώσει τη δική σας ζωή ή τη ζωή κάποιου αγαπημένου σας προσώπου».

Το να γνωρίζετε τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο, καθώς μπορεί να σας βοηθήσει να δίνετε μεγαλύτερη προσοχή σε ορισμένα σημάδια. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο περιλαμβάνουν:

την υψηλή αρτηριακή πίεση,

την υψηλή χοληστερόλη,

τις καρδιακές παθήσεις,

τον διαβήτη,

την παχυσαρκία και

την δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Η ηλικία σας πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, καθώς ο κίνδυνος εγκεφαλικού διπλασιάζεται μετά την ηλικία των 55 ετών. Το φύλο είναι επίσης σημαντικός παράγοντας, καθώς τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι πιο συχνά στις γυναίκες παρά στους άνδρες, και εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό εγκεφαλικών επεισοδίων, αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη.

Πώς να αποτρέψετε ένα εγκεφαλικό από το να συμβεί εξαρχής

Η έγκαιρη ανίχνευση είναι το «κλειδί» στην αντιμετώπιση του εγκεφαλικού επεισοδίου. Όπως ανέφερε ο Dr. Benson, η γνώση των συμπτωμάτων ενός εγκεφαλικού, ακόμα και των λιγότερο γνωστών, μπορεί να σώσει τη δική σας ζωή ή τη ζωή κάποιου αγαπημένου σας προσώπου.

Οι συμβουλές του Dr. Benson για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικού περιλαμβάνουν:

Αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης : «Η διατήρηση της αρτηριακής σας πίεσης υπό έλεγχο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε το εγκεφαλικό».

: «Η διατήρηση της αρτηριακής σας πίεσης υπό έλεγχο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε το εγκεφαλικό». Διαχείριση του διαβήτη : «Ο διαβήτης προκαλεί καταστροφικές αλλαγές στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού».

: «Ο διαβήτης προκαλεί καταστροφικές αλλαγές στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού». Αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερίνης : «Η υπερβολική χοληστερόλη στο αίμα μπορεί να συσσωρευτεί στα τοιχώματα των αρτηριών, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού».

: «Η υπερβολική χοληστερόλη στο αίμα μπορεί να συσσωρευτεί στα τοιχώματα των αρτηριών, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού». Διακοπή του καπνίσματος : «Το κάπνισμα μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου προκαλώντας βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία ή προκαλώντας τη στένωση και πάχυνσή τους».

: «Το κάπνισμα μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου προκαλώντας βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία ή προκαλώντας τη στένωση και πάχυνσή τους». Σωστή διατροφή : «Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και χαμηλή σε νάτριο και κορεσμένα λιπαρά μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας».

: «Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και χαμηλή σε νάτριο και κορεσμένα λιπαρά μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας». Τακτική άσκηση: «Η παχυσαρκία και η σωματική αδράνεια συμβάλλουν στην υψηλή αρτηριακή πίεση, τον διαβήτη και την υψηλή χοληστερίνη».

Αν και τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι συχνά και μπορούν να απειλήσουν τη ζωή, υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε για να τα προλάβετε. Η γνώση των συμπτωμάτων και η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι σημαντικό να αναζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια.